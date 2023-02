Oroscopo Branko domani 2 febbraio 2023: incredibili astri su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 2 febbraio Leone

C’è qualcuno nella tua vita con un atteggiamento in qualche modo provocatorio e persino aggressivo. È tempo che tu ti allontani da quella persona. Un problema viene ripetuto in modo che tu presti maggiore attenzione ad esso e cosa c’è di meglio di questo momento per farlo. Mantieni chiare le tue priorità sotto questa luna piena. Chiave del giorno: priorità. Numeri fortunati 6, 47, 20.L’atmosfera celestiale di oggi ti dà la possibilità di leccarti le ferite – e dovresti! Non lasciare che i tuoi sentimenti negativi passino inosservati, o molto probabilmente torneranno con una faccia ancora più brutta. Presta attenzione a ciò che ti viene in mente nei prossimi due giorni e indaga sulla fonte. Per mantenerti concentrato e centrato, cerca di uscire a fare una passeggiata un paio di volte al giorno. Riempi il tuo bicchiere d’acqua ogni volta che ci pensi.

Oroscopo Branko 2 febbraio Vergine

Questa luna piena attiva la tua mente psichica e tu stesso rimarrai stupito dalle tue abilità nascoste. Recuperi in salute sia fisica che emotiva. Lo spirituale gioca un ruolo importante nella tua vita. Ascolta quello che ti dice il tuo cuore quando ami, poiché è giusto. Chiave del giorno: Ascolta. Numeri fortunati 10, 28, 58.Non lasciare che il progresso ostacoli i sentimenti! Questa è una settimana che probabilmente ti farà chiedere “a cosa serve tutto questo?” – e anche se non sarai necessariamente in grado di rispondere a questa domanda, è importante darti il ​​tempo di informarti. Rallenta un po’ il ritmo e apriti alla tua voce interiore. Concediti del tempo per rilassarti e ringiovanire ritagliando del tempo nel tuo programma per l’esercizio. Bevi molta acqua dopo e ricordati di respirare profondamente.

Oroscopo Branko 2 febbraio Bilancia

La tua vita sociale riceve quella scintilla di energia sotto questa luna piena che ti spingerà a realizzare programmi di viaggio e ad entrare in contatto con persone che conosci che vivono all’estero. La fiducia che hai in te stesso sarà la tua carta vincente. Oserai tutto e otterrai tutto. Chiave del giorno: osare. Numeri fortunati 26, 15, 10.Un altro giorno, un’altra energia planetaria – e sei pieno di grandi idee. C’è così tanto potenziale in una nuova tela: ciò che decidi di creare ti darà senza dubbio soddisfazione. Tuttavia, devi mettere in pratica le tue idee. L’atmosfera celestiale ti dà il supporto interiore positivo di cui hai bisogno, ma spetta a te motivare effettivamente il tuo corpo a compiere i passi necessari per realizzare i tuoi sogni. L’esercizio fisico dovrebbe essere in cima alla lista delle cose da fare questo mese. Oroscopo Branko 2 febbraio Scorpione

Questa luna piena esalta tutto ciò che riguarda il tuo lavoro o i tuoi studi. Maggiori risultati e nuove sfide arriveranno per manifestare le tue idee brillanti. È tempo di dare una svolta diversa alla tua vita e porre fine alla monotonia in essa. Vai alla ricerca di persone e luoghi dove regna l’azione. Chiave del giorno: Azione. Numeri fortunati 31, 1, 13. Hai così tanto di cui essere grato. Ci sono molte cose che stanno andando bene nella tua vita in questo momento. Tuttavia, non c’è niente di più importante della tua salute. Non lasciarti ricordare di questo attraverso la malattia o qualsiasi tipo di incidente dovuto a un comportamento inconscio. Bevi molta acqua per mantenere le articolazioni ben lubrificate e stai lontano dai grassi saturi che includono latte intero, formaggio, burro e panna. Utilizzare l’olio d’oliva piuttosto che il burro quando possibile.