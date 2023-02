Oroscopo Branko domani 2 febbraio 2023: lo zodiaco da non credere su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 2 febbraio Sagittario

Questa luna piena ti porta la visita di una persona cara che, sebbene ti porti gioia, verrà a modificare i tuoi piani. Coopera con gli altri, ma impara a dire di no quando è necessario. Distribuisci le responsabilità tra coloro che lavorano al tuo fianco. Non sentirti obbligato ad accontentare tutti. Chiave del giorno: Responsabilità.Numeri fortunati 12, 7, 44.La posizione favorevole dei pianeti oggi ti dà un senso intuitivo di dove puntare la tua freccia, ma fino a che punto andrà la tua freccia se i tuoi piedi non sono piantati per terra né la tua schiena dritta e forte? Concediti il ​​beneficio di una pratica yoga regolare per radicare la tua energia e costruire la tua forza in modo da poter utilizzare questi transiti (fonti di energia positiva in sé e per sé) per raggiungere i tuoi obiettivi di salute.

Oroscopo Branko 2 febbraio Capricorno

Metti da parte quelle cose che non compongono più nulla nella tua vita e che ti trattengono. Vivi nel momento presente. Sotto questa luna piena, la pazienza diventa qualcosa di molto prezioso. Ritardi e interruzioni si combinano per rendere le cose un po’ più complicate per te, soprattutto sul posto di lavoro. Chiave del giorno: Pazienza. Numeri fortunati: 14, 33, 9.Non sei mai stato uno che abbandona un corso una volta intrapreso, tuttavia, devi abituarti alle piccole deviazioni che la vita ci mostra lungo la strada! Piuttosto che considerare queste deviazioni come battute d’arresto, considerale come curve della strada che erano troppo sottili per essere realizzate quando stavi iniziando. Abbi fiducia che sei ancora sulla strada! Sostieni la tua natura sensibile facendo bagni notturni o al mattino presto con qualche goccia di olio di lavanda.

Oroscopo Branko 2 febbraio Acquario

Eventi inaspettati sotto questa luna piena vi riempiranno di incoraggiamento per intraprendere nuovi progetti che vi lasceranno con buone entrate economiche. Questo è il tuo momento per distrarti e goderti la buona compagnia. Presta attenzione a tutto ciò che riguarda l’apprendimento della metafisica. Chiave del giorno: Rallegrati. Numeri fortunati 8, 15, 13. I tuoi sogni di un mondo migliore sembreranno cristallini finché durerà l’allineamento planetario favorevole. Bilancia la tua vita interna ed esterna con un robusto esercizio e avrai maggiori possibilità di realizzare questi sogni, a cominciare dalla tua stessa vita. Sii un esempio di ciò che vuoi per il mondo. Se è un mondo sano quello che vuoi, perché non essere l’immagine della salute nel tuo mondo? Inizia raddoppiando l’assunzione giornaliera di acqua.

Oroscopo Branko 2 febbraio Pesci

Il lavoro e la professione sono enfatizzati durante questa luna piena, ma non permettere loro di farti pressioni scaricandoti su di te più responsabilità di quelle che hai. Esprimiti in sicurezza. Chiedi ciò che meriti. Sviluppa la pazienza e rimani su un terreno familiare. Chiave del giorno: Express. Numeri fortunati 20, 7, 44. Le posizioni dei pianeti ti riportano a ciò che ti incuriosiva un paio di mesi fa. Potrebbe avere a che fare con una persona che ti incuriosisce. Qualunque cosa senta il tuo cuore, mantieni il tuo corpo in sintonia con un regolare esercizio fisico e bevendo molta acqua. Non puoi seguire il tuo cuore se il tuo corpo non è pronto a muoversi! Il riposo aiuterà a bilanciare i tuoi sistemi digestivo ed escretore, e questo a sua volta manterrà la tua energia pura per quando ne avrai più bisogno!