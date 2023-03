Oroscopo Branko domani 20 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 20 marzo Ariete

Ti aspetta una domenica di contrasti, molto meglio al pomeriggio che al mattino. Ti alzerai di cattivo umore, a ragione o anche a torto, e la mattinata non andrà molto bene, ma dopo mezzogiorno una grande gioia inaspettata trasformerà radicalmente in meglio la giornata e ti sentirai molto meglio.

Oroscopo Branko 20 marzo Toro

Il destino sarà dalla tua parte in questo giorno di riposo, concedendoti momenti di piacere, felicità o gioia. Le cose tendono ad andare secondo i tuoi desideri, o almeno avrai quella sensazione. Un’ottima giornata da trascorrere con il proprio partner e per questioni di cuore in generale. Ma favorirà anche i viaggi.

Oroscopo Branko 20 marzo Gemelli

Ottima giornata per realizzare ciò che più ti piace, relazioni e comunicazioni, coltivare l’amicizia o stabilire altri nuovi legami affettivi. I pianeti sono dalla tua parte, ti porteranno fortuna e ti aiuteranno anche a tirare fuori il lato più positivo delle tue relazioni. Sarà anche una buona giornata per questioni di cuore.

Oroscopo Branko 20 marzo Cancro

Fai attenzione alle tensioni e ai litigi familiari, con il tuo partner o con i tuoi cari, perché oggi avrai una tendenza a loro, anche se potresti pentirtene in seguito. Una cosa quasi insignificante può scatenare un conflitto violento che alla fine finirà per colpire te più di chiunque altro vista la tua grande sensibilità.