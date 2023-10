Oroscopo Branko domani 28 ottobre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Tieni conto del consiglio di una persona più grande di te, ma non prenderlo alla lettera. Dovrai saperli interpretare e adattare alla tua situazione. Rimarrai sorpreso dal ritorno di una persona che già pensavi fosse sepolta nel tuo passato. Quella persona diventa presente nella tua vita con l’aiuto di un amico comune. Non ci si aspetta molta pace oggi, ma farai andare bene le cose se ti sforzerai di trovare un equilibrio.

Capricorno

Sorgono dubbi inquietanti riguardo al percorso da seguire in ambito professionale. A questo si aggiunge la possibilità di cambiare residenza molto presto. Contrattempi a casa che possono influenzare seriamente il normale svolgimento della giornata lavorativa. Dovrai spiegarti. La vostra influenza sarà molto positiva nell’ambiente in cui operate, e potrete tutti guadagnare molti soldi in breve tempo.

Acquario

Appare una persona che sarà un forte candidato per diventare il tuo partner, se lo desideri. Tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo dell’intelletto ti andrà bene. Attenzione a non urtare la macchina, oggi potrebbe essere una giornata sfortunata. I tuoi problemi personali stanno temporaneamente ostacolando la tua carriera professionale. Sono previste spese eccessive nel tuo prossimo futuro. Fai attenzione o potresti dover affrontare una situazione di grave squilibrio.





Pesci

Una situazione ingiusta che si sta verificando molto vicino a te ti porterà a intervenire in una questione che non ti riguarda. Fallo con attenzione, altrimenti potresti scottarti. Rendi chiare le tue intenzioni con la persona che ami, le ambiguità non ti si addicono. Presto le irregolarità iniziali scompariranno e avrai libero sfogo. A poco a poco stai uscendo dalla stagnazione professionale nella quale eri caduto negli ultimi tempi. Devi ancora affrontare un po’ di frustrazione.