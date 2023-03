Oroscopo Branko domani 29 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

L’Angelo Gabriele ti dice che devi imparare a delegare perché non puoi portare il mondo sulle tue spalle. Hai lavorato troppo, quindi non essere così te stesso. Il tuo capo ti chiederà meno se smetti di essere imbattibile.

Toro

L’Angelo Gabriele annuncia che le tue prospettive miglioreranno. Noterai che le cose accadono secondo le tue aspettative soprattutto in campo legale. Voglio che ascoltiate i consigli che vi danno le persone più esperte perché vi condurranno sulla strada giusta.

Gemelli

Le opportunità di investimento o di business sorgeranno oggi. L’Angelo Gabriele ti dice di ascoltare tutte le proposte e, soprattutto, quelle che il tuo partner o un amico molto intimo ti porteranno. Otterrai profitti considerevoli se non ti arrendi. Se sorgono delle sfide, persiste.

Cancro

Vivrai bei momenti nel campo dell’amore. Se siete in coppia, provate a generare un progetto che rinnovi il legame. Se sei single, spalanca gli occhi perché sorgeranno opportunità interessanti. Noterai che un’energia rinfrescante ravviva le tue relazioni.

Leone

Sarai più pratico, riconoscerai il valore del tuo tempo e ti impegnerai affinché ciascuno dei tuoi sforzi quotidiani porti frutto. Più ti organizzi e più chiari sono i tuoi obiettivi, meglio farai al lavoro. L’Angelo Gabriele annuncia un’ascesa.

Vergine

L’Angelo Gabriele annuncia piacevoli sorprese in amore. Dedica questo tempo a praticare il tuo hobby preferito o ad esprimere le tue qualità artistiche e approfitta di questo raggio di energia positiva per sviluppare in ciò che hai sempre sognato, tutti gli occhi cadranno su di te!

Bilancia

Il tuo mondo emotivo sarà riattivato, vorrai condividere momenti con la tua famiglia e commemorerai i tempi passati. L’Angelo Gabriele dice che ti sentirai meglio se ristabilisci la connessione con quella persona che ha lasciato il segno su di te e ti manca così tanto.

Scorpione

Il tuo ambiente ti stimolerà a cercare novità e ti sentirai ansioso di scoprire cose nuove. L’Angelo Gabriele dice che finalmente troverai quella persona che la pensa allo stesso modo con te con cui puoi chattare, condividere idee e percorrere il sentiero insieme. Imparerai nuove forme di fratellanza.

Sagittario

Finalmente raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato ultimamente. Cogli l’occasione per pianificare la tua economia perché è giunto il momento di investire nella tua salute e consumare cibo di alta qualità. Non limitarti quando si tratta del tuo benessere.

Capricorno

L’Angelo Gabriele ti dice di osare esprimere i tuoi doni naturali e manifestare la tua essenza. Tutte le iniziative che prendi oggi saranno sulla buona strada, quindi voglio che tu faccia un elenco con ciò che è più importante e senza perdere tempo a partire.

Acquario

Oggi farai un viaggio attraverso il tunnel del tempo ricordando momenti, ricordando esperienze e riflettendo. L’Angelo Gabriele ti dice che se devi correggere una colpa, pagare un debito o chiedere perdono fallo presto perché ti sentirai sollevato.

Pesci

L’Angelo Gabriele dice di non isolarti perché hai così tanto da fare e da condividere. Esci dalla reclusione, stabilisci connessioni e inizia a costruire con altri esseri quel mondo che sogni. Pianifica qualcosa che ti stimoli e incoraggi l’interazione con i tuoi amici.