Oroscopo Branko domani 5 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi devi stare attento nel tuo lavoro con tradimenti, attacchi alle spalle o complotti. Il tuo cuore è gentile e la tua mente vede sempre il lato buono delle cose, quindi non ti aspetti niente di male, ma ultimamente sei perseguitato da invidie segrete e nemici nascosti, anche se la fortuna ti proteggerà e nulla può essere fatto contro di te.

Capricorno

Rimanete saldi nei momenti difficili, ultimamente le cose vi stanno andando abbastanza bene, ma tutto potrebbe cambiare e incontrerete difficoltà inaspettate, potrebbero essere anche i vostri nemici a metterli sulla vostra strada. Ma non devi lasciarti intimidire perché alla fine trionferai su tutti questi pericoli.

Acquario

Dovresti rilassarti e riposare perché questo sarà un giorno di trionfo o riconoscimento per te, o almeno ti sentirai sollevato quando vedrai come gli eventi girano nella direzione in cui ne avevi bisogno. Il destino farà muovere le cose a tuo favore quando ti aspettavi che accadesse il contrario.

Pesci

La tua vita è sempre legata a grandi sacrifici e rassegnazioni, ma in compenso sei anche sempre accompagnata da una grande protezione, come se un “angelo custode” ti portasse sempre fuori dalle situazioni più pericolose. Bene, oggi ti succederà qualcosa di questo tipo che ti aiuterà a superare una situazione difficile.