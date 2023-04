Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 19 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi sarai appassionato di cose. Nessuno sarà in grado di togliere lo splendore dalla tua giornata. Sarete in un’atmosfera generale molto piacevole. Il tuo approccio creativo si accentua nella tua vita amorosa e apre nuovi orizzonti. Sta a te cercare la felicità alla tua portata. Chiude la porta al mondo esterno e alle sue interferenze. Se alcuni Ariete sono innamorati di due persone e non riescono a decidere, dovresti lasciarli entrambi. Solo allora avrai la libertà di andare avanti e trovare un amore che ti conquisterà.

Toro

Questa luna prefigura numerosi incontri, nuove amicizie e interazioni che espanderanno la tua cerchia e ti aiuteranno nei tuoi piani. D’altra parte, le tue relazioni potrebbero finire per essere un po ‘superficiali, dal momento che in realtà sei più interessato agli affari che a conoscere le persone in profondità. Potresti ricevere molte telefonate oggi. Non esitate a negoziare e ad entrare nei dettagli caso per caso. Toro, segui le tue priorità.

Gemelli

Questo è il giorno migliore di questa settimana per lavorare sodo e giocare duro. Pertanto, dovresti dare tutto ciò che hai. Hai idee creative e divertenti. Inoltre, partner stretti e amici collaboreranno e aiuteranno. La tua lucidità ti renderà molto utile, quindi non esitare ad esprimere la tua opinione, il tuo realismo non fallirà. Gemelli, avrai la capacità di mostrarti con un vantaggio e migliorare i tuoi poteri di persuasione. Ora è il momento di cercare nuovi incontri e gettare il tuo destino ai quattro venti. Il tuo partner porterà entusiasmo inaspettato alla tua relazione.

Cancro

Dovresti prenderti del tempo per parlare delle tue emozioni con i tuoi migliori amici. Una conversazione seria su questioni importanti ti permetterà di capire quali sono realmente le loro motivazioni. Sarai in grado di vedere perché le tue reazioni sono più chiare, il che ti aiuterà a fare il punto. Alcuni Cancro avranno l’opportunità di imparare ogni sorta di cose sui loro partner e sviluppare la loro intimità. Altri saranno più seducenti del solito.

Leone

Oggi sarai bravo a parlare ed esprimerti. Questo sarà positivo per i Leo che si dedicano alla scrittura, ai media e al commercio. Nel mondo degli affari, affidati alla comunicazione, al brainstorming e ai viaggi per aiutarti a fare passi avanti. Il tuo senso di riconciliazione e comprensione farà miracoli per creare la giusta atmosfera nella tua vita amorosa che è così importante per te. Un po ‘di tatto ti permetterà di ammorbidire gli spigoli delle tue relazioni.

Vergine

Rischi di sembrare troppo preoccupato dei tuoi interessi, dovrai davvero rilassarti. Vergine, sei oberata di lavoro, ma la prospettiva di rallentare sembrerà ancora più stressante che andare avanti a questo ritmo. Cerca di bilanciare le cose. La tua vita amorosa potrebbe prendere svolte sorprendenti. Imparerai molto se discuti a fondo le cose. È tempo di mostrarti come sei veramente e dare l’esempio è la tua carta vincente.

Bilancia

Oggi senti la terra sotto i piedi e ti senti bene. Una Venere espansiva facilita le conversazioni intime. Bilancia, questo è il momento di andare oltre nella tua relazione. Lo sforzo è seguito dalla ricompensa. Sarebbe una buona idea ricordare questo proverbio. C’è un ambiente ideale per esprimere i tuoi sentimenti. Se sei single, ora è il momento di iniziare una nuova storia d’amore. Se sai come impostare le giuste condizioni, avrai buone possibilità di soddisfare i tuoi desideri.

Scorpione

Naturalmente, oggi ti senti potenziato. Questo non solo aumenta la tua energia, ma attrae persone e situazioni a te favorevoli. Può anche attirare denaro. Alcune conversazioni apriranno porte interessanti. Scorpione, i collegamenti che fai oggi ti saranno utili domani. Sei guidato dalla tua libido, che porta a eccessi sensuali. Scorpione, dovresti rimandare le decisioni a lungo termine per dopo. La revisione che farai ti porterà ad adottare nuovi e più profondi valori.

Sagittario

Le stelle enfatizzeranno l’opportunità, non potrai perderle. Se ti prendi la briga di guardarti intorno, potresti fare progressi in tutti i settori della vita. Quando ne avrai bisogno, l’aiuto si manifesterà, offrendoti supporto e sostegno incondizionato. L’amicizia sarà sotto i riflettori e potresti sentire il bisogno di avvicinarti a coloro che condividono i tuoi ideali. Sagittario, dovresti anticipare gli altri e uscire e goderti la vita.

Capricorno

Sei bravo a rassicurare gli altri con le tue parole gentili e il tuo buon senso fa miracoli quando si tratta di risolvere problemi pratici. Questo è un momento eccellente per fissare obiettivi. Devi allontanarti dalla realtà della vita quotidiana. Dovresti farti un favore e fare una pausa. Capricorno, essere consapevoli del passato ti permetterà di ricominciare con il piede giusto. Non dovresti crogiolarti nei rimpianti, ma imparare dai tuoi errori e concentrarti sul presente. Il risultato sembra molto promettente.

Acquario

La simpatia o l’apatia che mostri alle nuove persone nella tua vita influenzerà notevolmente il tuo umore. Dovrai essere circondato da persone con cui stai facendo coppia. Sarai molto più sensibile sia ai complimenti che ai rimproveri, ma farai tutto il possibile per nasconderlo agli altri. Acquario, sarai in grado di raggiungere un nuovo livello di amicizia all’interno della tua vita amorosa che potrebbe portarti ben oltre ciò che ti sei mai aspettato.

Pesci

Sei affamato di stimoli e avventura. Potresti essere entusiasta di possibili piani di viaggio o di imparare qualcosa di nuovo. Coltiva l’influenza favorevole di qualcuno di importante. La tua energia e il tuo spirito combattivo ti permetteranno di risolvere i problemi pratici che ti bloccano la strada. Il tuo potere di convinzione sarà la tua migliore risorsa; Ora è il momento di stabilire nuovi contatti o partnership. Pesci, punta ai nuovi obiettivi offerti dalle stelle.