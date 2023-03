Oroscopo Branko weekend 4 e 5 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Ariete, trova un momento per dedicarti a mettere in ordine il tuo programma. I piani per un cambio di viaggio, non scoraggiarti ad un certo punto puoi farlo. Ti diranno qualcosa che ti infastidisce, calmati e pensa attentamente a ciò che stai per dire. Devi spostare le energie nel tuo ufficio o posto di lavoro. Penserai di apportare modifiche alla tua routine. Ti affittano un posto dove mettere la tua attività.

Toro

Toro, devi rimanere calmo e calmo non importante nel momento che stai vivendo, se ti arrabbi sarà peggio. Assumetevi le vostre responsabilità a casa, non lasciate a domani quello che potete fare oggi. Sei supportato da persone straniere in modo da poter fare affari. Specifica il denaro da investire in un’azienda. Non è mai troppo tardi per ricominciare.

Gemelli

Gemelli, cambiamenti favorevoli per un nuovo lavoro. Successo, fai progressi. Organizzatevi bene e portate avanti bene tutta la rabbia, se fate uno sforzo vedrete grandi risultati. Oggi le cose diventano chiare al lavoro e a casa. Non tutto ciò che luccica è oro, scoprilo bene prima di iniziare quel progetto che hai in mente. Dai una possibilità al tuo partner, sii felice.

Cancro

Cancro, non credere a quello che ti dicono di altre persone, i commenti saranno inappropriati e sarai coinvolto in un problema, puoi evitarlo. Non discutere in una riunione. Nuove opportunità. Qualcuno del passato che ti sta cercando, fai attenzione che potresti avere problemi. Metti in pratica le tue idee e combatti per i tuoi obiettivi. Pensa sempre positivo.

Leone

Leone, è tempo di rilassarsi. Il viaggio per divertimento sarà in sospeso per il momento, fino a quando tutto passerà. Vedrete il cambiamento dopo la purificazione spirituale con la ruta. Sii più attento nel fare le tue cose, pensa con calma a ciò che devi fare. Cambia il tuo atteggiamento verso il capo, controlla i tuoi impulsi e misura le tue parole.

Vergine

Vergine, concediti una possibilità, la vita è molto breve. L’amore entra nella tua vita per ricordarti che tutto ha senso se ci metti forza e cuore. Devi finire qualcosa in sospeso, che le cose non si accumulino poiché sarà più difficile in seguito. Organizzi molti viaggi per il futuro. Piani di cambio di lavoro che vengono posticipati a causa della situazione attuale.

Bilancia

Bilancia, Oggi il sole splenderà per voi. Riacquisti fiducia in qualcosa che ti ha scoraggiato. Viaggerete, ma non sapete con chi andare. Avrai contatti con persone influenti per un nuovo lavoro. Non aver paura di nulla, osa vivere felice e tranquillo. Attenzione alla perdita a casa di un oggetto. Vittoria in qualcosa che fai dopo un grande sforzo.

Scorpione

Scorpione, i percorsi diventano chiari per te. Nuovi progetti di lavoro sono presentati per voi per scegliere il più conveniente. Sarai alla ricerca di un cambiamento. Sarai preoccupato per un problema di salute nella tua famiglia. Devi chiarire una questione di lavoro con un collega, mantenere la serenità ed evitare conflitti che influenzano il tuo lavoro.

Sagittario

Sagittario, è meglio dire la verità, le bugie hanno le gambe corte. Vai avanti, se non rischi non saprai cosa sarebbe potuto succedere. Rifletti sulle cose prima di prendere una decisione, non lasciarti trasportare da nessuno, fai ciò che ti dice la tua coscienza. Viaggerete per risolvere i problemi familiari. Ti preoccuperai del corretto funzionamento di qualcosa che è sotto la tua responsabilità nel tuo lavoro.

Capricorno

Capricorno, sarà sempre opportuno ricominciare. Studi che ti aiutano a migliorare te stesso e aspirare a un lavoro migliore. Non tolleri di perdere la tua libertà, esprimi i tuoi sentimenti in qualsiasi situazione scomoda che ti si presenta. Adempi alle tue responsabilità il più possibile. Si visita un posto molto verde, relax lo meriti.

Acquario

Acquario, nuove opportunità ti sorridono in questo giorno, devi essere positivo e tutto andrà come ti aspettavi. La famiglia è il pilastro fondamentale, dovete rafforzare quei legami con l’amore, la comprensione e l’aiuto reciproco. L’amore richiede tempo, non tutto è lavoro, devi anche dedicarti a quella persona speciale, essere felice.

Pesci

Pesci, riappaiono le opportunità per creare e avviare un’attività in proprio. L’hai chiesto e l’universo te lo concede. Sfrutta al massimo queste nuove opportunità. Una persona del passato, riappare nella tua vita. Non rifiutare la felicità. Penserai all’acquisto di un’auto, quel prestito andrà a tuo favore. Pensa prima di decidere.