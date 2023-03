Oroscopo Branko e Paolo Fox weekend 4 e 5 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

È un consiglio che vi è stato ripetuto negli ultimi tempi, ma dovreste dedicare un po’ più di tempo allo svago e condividerlo con la vostra famiglia. Devi sottrarre più vicino al tuo. È conveniente per te mantenere lo sprint nella corsa per realizzare le tue aspirazioni nel campo dell’amore. Quando ti sembra che ti arrenderai, tutte le porte si apriranno per te. Approfitta della giornata per dedicarti a prenderti un po’ cura del tuo corpo. Esci in campagna o al mare e pratica un esercizio leggero che tonifica i muscoli e apre i polmoni.

Toro

Anche se è vero che hai bisogno di valvole di sfogo per lo stress, l’alcol non è il modo migliore per ottenerlo. A volte scappi, ma i postumi di una sbornia ti affondano ancora di più. Prendi il treno o la macchina ed esci dal tuo solito ambiente. I nuovi paesaggi ossigeneranno la vostra anima e affronterete meglio una striscia che si preannuncia molto dura sul lavoro. Qualcuno nella tua famiglia sarà troppo aggressivo con te. Non tenerne conto oggi, ma se l’atteggiamento si ripeterà nei prossimi giorni bisognerà fare chiarezza.

Gemelli

Il mal di testa sta diventando più di un fastidio. Non sarebbe una cattiva idea andare dal dottore o in uno studio naturista. Starai meglio con un po’ di attenzione. Oggi sentirai opinioni contrastanti sulla persona che ami. Non ascoltare l’uno o l’altro e cerca di formarti la tua opinione. Stai attento con la macchina. Se sei single, oggi il tuo cuore e il tuo cervello combatteranno una dura battaglia attorno a una proposta di relazione che hai appena ricevuto. Assicurati che, qualunque sia la decisione, non te ne pentirai in seguito.

Cancro

La sincerità è il modo migliore per iniziare una relazione romantica. Se ciò non funziona, potrebbe non valere la pena entrare in avventure che non puoi controllare. Se hai un partner, fallo fidarsi di te, fagli sapere che può sempre contare su di te per qualunque cosa serva. Dimostragli che non deve cercare aiuto al di fuori della tua relazione. Le persone che cercano discussioni, confronti, non saranno una buona compagnia per te in questo giorno. Cerca di riconciliarti con la pace e l’armonia in compagnia della tua famiglia.

Leone

I cambiamenti ambientali che stai vivendo ultimamente ti stanno facendo perdere un po’ la strada. Non finisci per sentirti bene da nessuna parte. Rallenta un po’. Sei già più che stanco di aspettare che una persona ti presti attenzione, quindi è giunto il momento di aprire le porte ad altre possibilità molto più convenienti. La persona che ti piace continua a ignorarti e persino a denigrarti. È ora che apprezzi l’opzione di parlare chiaramente con lei e, se necessario, dimenticarla per sempre.

Vergine

Il senso dell’umorismo può essere la chiave che apre le porte del cuore della persona che ami. Insisti per essere aperto, non fingere e avrai buone possibilità. La tua ossessione per i viaggi è quasi sempre una benedizione per il tuo spirito. Ma abbi cura di occuparti della tua famiglia quando sono sulla terraferma. Non dimenticare le tue radici. La serata tranquilla che ti aspetti oggi non sarà, tutt’altro. Ti imbarcherai in una festa inaspettata che può finire come il rosario dell’alba. Pensa se ti va bene.

Bilancia

Se le persone che vorresti non riescono a seguirti nella tua voglia di avventura, non esitare ad andare in solitaria. Presto troverai qualcuno che ti piace lungo la strada. È un buon momento per rafforzare i legami di amicizia con i tuoi vicini, con le persone che vivono vicino a te e di cui di solito non hai tempo per tenerne conto. Dovresti migliorare un po’ la tua capacità di comprensione nella relazione quotidiana con il tuo partner. A volte semplicemente non ti preoccupi di leggere tra le righe e altre volte semplicemente non ti interessa.

Scorpione

Non avviare attività o accettare responsabilità che non puoi assumere in seguito con garanzie. È meglio che ti limiti ad adempiere bene ai lavori che hai già. Anche se a volte lo fai senza cattive intenzioni, cerca di rispettare il turno quando paghi e non insistere troppo. Qualcuno potrebbe essere infastidito dalla tua rapidità con il portafoglio. Il tuo trionfo nelle questioni sentimentali non dipende solo dal tuo aspetto fisico, ma dal tuo carisma e dalla tua capacità di seduzione. Quindi non lasciarti trasportare dalla vanità e valorizza la tua personalità.

Sagittario

I problemi intestinali cominciano a non essere più un semplice aneddoto, e si ripetono sempre più frequentemente. Non puoi più ritardare una visita dallo specialista. Parla con la tua famiglia per chiedere loro più comprensione e pazienza. Se parli con loro in modo diretto e sincero, finiranno per capire cosa stai passando. Il romanticismo è un buon segno di identità, ma a volte è solo nel tuo spirito. Potrebbe essere necessario essere un po’ più pratici e diretti quando si tratta di ottenere l’amore.

Capricorno

Oggi ti imbatterai in una persona dispettosa che, a quanto pare, hai ferito molto tempo fa. Ti lancerà qualcosa in faccia che ricordi a malapena e ti sentirai male. Non dargli troppi giri. Negli ultimi giorni hai accumulato sul lavoro una buona quantità di energia negativa che dovresti cercare di espellere. In questi casi l’esercizio fisico serve molto bene. Buon giorno per coltivare amicizie. È molto probabile che ti diverta di più in compagnia di un buon amico che con il tuo partner. Ciò non significa che la tua relazione sia in pericolo, per niente.

Acquario

La vitalità che emani è una delle migliori affermazioni per le persone del sesso opposto. Ti senti felice, pieno di voglia di vivere e questo è contagioso molto facilmente. La tua mania per le collezioni comincia a infastidire chi vive con te. Non è male avere un hobby, ma può essere conflittuale quando diventa un’ossessione. Alcune reazioni del tuo partner iniziano a sorprenderti. È meglio discuterne con lei il prima possibile, prima di trarre conclusioni affrettate ed erronee.

Pesci

Se puoi, non offuscare le aspettative del tempo libero con discussioni dell’ultimo minuto sul lavoro che possono inasprire il tuo spirito. Fuggi dagli scontri come il diavolo. Qualcosa inizierà oggi. Potresti anche non rendertene conto, ma alla fine della giornata rivedi cosa ti è successo e scoprirai l’inizio di qualcosa di importante per il resto della tua vita. Tutte le iniziative che intraprenderai saranno benedette dalle stelle. Non esitate a intraprendere un’avventura che, in linea di principio, presenta dubbi.