Oroscopo Paolo Fox domani 15 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Sagittario

Anche se non si tratta di un’emergenza o di una minaccia immediata, è bene che tu ti prenda un po’ più cura di quelle abitudini che migliorano il tuo sistema circolatorio. In futuro lo apprezzerai. Non fermarti davanti a nulla quando insegui la persona che ami, se hai anche la minima possibilità di ottenere il suo amore. Questa è la cosa più importante per te. Sebbene la perseveranza non sia uno dei tuoi punti di forza, devi valorizzarla oggi. Armati di pazienza e non mollare finché non ottieni qualcosa che ti resiste ostinatamente.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Capricorno

Ogni giorno diventa più difficile per te varcare la soglia per andare al lavoro. È una sensazione passeggera che presto supererai. Una buona medicina può essere fare piani per le vacanze. I complessi che ti porti dietro da anni limitano sempre di più la tua capacità di relazionarti con gli altri, cerca di liberartene e pensa che le tue possibilità siano infinite. Risolvi al più presto i dubbi che hai sul tuo partner e sul suo atteggiamento nelle ultime settimane. Se necessario, chiediglielo direttamente, non puoi passare più tempo a pensarci.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Acquario

I tuoi sentimenti più profondi lottano per venire fuori, ma le tue paure glielo impediscono. Cerca una persona di cui ti fidi per parlare delle tue preoccupazioni, ti sentirai molto sollevato. Ultimamente, la tua mente è stata più ricettiva ad accettare nuove idee, sei preoccupato di essere lasciato indietro nella corsa all’innovazione e questo ti apre a nuove possibilità. Una persona estremamente fredda nei tuoi confronti nasconde in realtà una profonda attrazione nei tuoi confronti che cerca di sopprimere per non rischiare di soffrire.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Pesci

Vivi momenti di forte attrazione sessuale verso una persona che, a causa dei rapporti che ti uniscono a lui, non potrai mai avere. Almeno questo è quello che pensi. Dovresti rompere gli schemi. La gelosia può causare una situazione molto imbarazzante. Cerca di non destare sospetti nel tuo partner, perché la sua situazione affettiva è delicata e potrebbe avere una reazione esagerata. È tempo di riposarsi, di dimenticare le decisioni e vivere le giornate senza preoccupazioni. Rilascia ogni tensione emotiva e caricati di energia, offri al tuo corpo tutto ciò che chiede.