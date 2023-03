Oroscopo Branko domani 15 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Il lavoro e le responsabilità aumenteranno e dovrai relegare alcuni interessi. Evita di assumere un atteggiamento spericolato con i tuoi superiori perché arrabbiarti non andrà molto lontano. Avrai già l’opportunità di sviluppare le tue iniziative personali e diventare il tuo capo.

Toro

Se vuoi andare avanti nella vita dovrai guardare le cose da una prospettiva più obiettiva e smettere di farti cattivo sangue con problemi del passato che non hanno più una soluzione. È tempo per te di fare nuovi piani e guardare avanti.

Gemelli

Avrai bisogno di privacy per risolvere i tuoi conflitti. I tuoi amici non saranno qualificati per aiutarti, quindi per il momento vorrai lasciarli in disparte. Sarà importante che tu analizzi la trasformazione delle situazioni per te stesso e che tu vada al cuore della questione.

Cancro

Consulterai chi ti circonda e lo scambio ti aiuterà a vedere la realtà da una visione più pratica. Se ci sono stati problemi in passato, tutto sarà risolto. Il tuo atteggiamento conciliante farà una buona impressione e raggiungerai un buon accordo con il tuo partner o i tuoi collaboratori.

Leone

Sarà importante che ti concentri sulle questioni pratiche, anche se all’inizio ti infastidisce un po ‘. Se ti organizzi, otterrai un maggiore grado di produttività ed efficienza. E se decidi di esercitare il tuo fisico, opta per lo yoga e la ginnastica tranquilla e non dimenticare di proteggere le articolazioni.

Vergine

Nel campo dell’amore, sarà conveniente per te pensare freddo e valutare i sentimenti che prevalgono nel tempo. Tieni presente che la gelosia e il desiderio di vendetta sono cattivi consiglieri. Conta fino a dieci prima di fare qualcosa di cui potresti pentirti.

Bilancia

Oggi la luna transiterà nel settore legato alla casa, quindi preferirete rifugiarvi dal mondo esterno per stare con i vostri cari. Qualcuno minaccerà di invadere la tua privacy, ma saprai come impostare i limiti e preservare il tuo territorio.

Scorpione

Ora faresti meglio a fermarti per una conversazione, quindi esci dal segreto. Altri possono offrirti soluzioni pratiche ai tuoi problemi o presentarti alternative che non sarai in grado di notare se ti chiudi dentro. Approfitta dell’esperienza degli altri per prevenire errori.

Sagittario

È consigliabile affrontare le questioni di denaro con i piedi ben saldi a terra. Evita di cadere in rifiuti, stravaganze o incorrere in spese inutili. Guida con cautela e tieni i tuoi risparmi sotto il materasso.

Capricorno

La Luna entrerà nel tuo segno, quindi sarai desideroso di concentrarti sui tuoi affari personali. Non lasciare che i problemi familiari occupino tutto lo spazio della tua vita e ti tolgano tutta la tua energia. Oggi meriti di metterti al primo posto.

Acquario

Stai lontano da persone rumorose e aggressive. E isolati un po ‘per preservarti dalle tensioni e dalle cattive vibrazioni che ci sono nell’ambiente. La solitudine e il silenzio vi ispireranno sul piano spirituale. Vi renderete conto di avere un’anima molto saggia e antica.

Pesci

La tua attenzione sarà diretta a un progetto. Non lasciare che i vincoli economici ti facciano indietreggiare. Cerca di generare una rete di supporto che ti aiuti a realizzare i tuoi sogni. Il futuro sarà vostro se rimarrete saldi e persistenti.