Oroscopo Paolo Fox domani 18 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Non pagare con i tuoi cari le tensioni e i rospi che devi ingoiare sul lavoro. Non hanno colpa e sono i tuoi migliori sostenitori. Inoltre, la fortuna è sempre dalla tua parte e se alcuni ti hanno causato abbastanza problemi ora, li causerai molto prima di quanto tu possa immaginare.

Vergine

Ancora una volta, come è tradizione per te, porterai molto lavoro con te durante il fine settimana e, se ciò non è possibile, ti concentrerai su altri compiti diversi; studiare, scrivere, ricercare. Avrai una buona giornata perché lavorare ti rende felice, tiene la mente occupata, ti fa sentire utile. Ma non sarà l’unica parte piacevole della giornata.

Bilancia

Niente ti sconvolge e ti decentra più delle tensioni, delle discussioni o dei litigi con i tuoi cari, e in particolare oggi c’è il rischio che si scateni una piccola “tempesta” nella tua cerchia ristretta, molto probabilmente potrebbe essere con tuo figlio, il tuo padre o forse con tuo fratello, per divergenza di opinioni.

Scorpione

Oggi la fortuna sarà con voi chiaramente grazie alle ottime posizioni di Venere e Giove, il più benefico tra i pianeti, e questo significa, tra l’altro, che entro questo fine settimana qualche sogno deve diventare realtà, o una realtà. ci andrà molto vicino. L’amore ti porterà una grande gioia.