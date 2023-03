Oroscopo Paolo Fox domani 2 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Sagittario

Buona fortuna in materia di soldi, fidati del tuo intuito se devi speculare in borsa o correre dei rischi negli affari, o se devi prendere una decisione importante oggi. Né si può escludere un arrivo inaspettato di denaro o che tu riceva finalmente la riscossione degli arretrati. Successo nei viaggi di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Capricorno

Questo non è il momento di soffermarsi sulle preoccupazioni o soffermarsi su come avresti dovuto fare le cose. Il passato non esiste più e ora hai una grande opportunità per avere successo e anche per fare bene quelle cose che hai sbagliato in altri tempi. È tempo di voltare pagina e presto avrai motivi di gioia e festeggiamenti.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Acquario

Sei in un momento di fortuna, gli ostacoli si spostano e puoi finalmente realizzare un sogno che ti resiste da tempo. Ti aspetta una giornata di grande trambusto e attività, sebbene scelta da te piuttosto che imposta dal destino, ma sarà un’attività molto fruttuosa. Viaggi inaspettati e felici.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Pesci

Ottima giornata per i rapporti umani di ogni genere, siano essi rivolti al lavoro e agli affari sociali o alla vostra vita più intima, familiare e sentimentale. Oggi puoi stringere amicizie molto preziose che ti saranno di grande aiuto nel tuo lavoro o in altre questioni. Ancora meglio se il tuo lavoro è la comunicazione, o affrontare il pubblico.