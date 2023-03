Oroscopo Paolo Fox domani 21 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Se in passato hai commesso un errore oggi avrai la possibilità di compensarlo con un gesto generoso e, se qualcuno ti ha deluso, avrai la grandezza di perdonarlo. San Expedito ti aiuterà a risolvere una situazione lavorativa che ti ha messo a dura prova.

Toro

Riceverai denaro extra da un’eredità o da una donazione, ma non affrettarti a spenderlo perché non sai ancora cosa porterà il futuro. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e costruire la tua reputazione.

Gemelli

Ultimamente stai prendendo a cuore le tue responsabilità e questo ti ha portato a trascurare le tue relazioni. È tempo per te di ascoltare le richieste e dare agli altri la considerazione che meritano. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a superare le tue fobie.

Cancro

Se vuoi evitare passi falsi, dovresti concentrarti sulle tue attività quotidiane lasciando da parte le divagazioni. Affronta le tue attività secondo un piano e non fermarti fino a quando non è concluso. Chiedi a St. Expedite di neutralizzare i tuoi avversari.

Leone

Ti troverai al centro di tutti gli occhi, ma poiché sarai ipersensibile avrai difficoltà a far fronte alle critiche. Comportati in modo naturale e non offenderti se non ricevi tutti gli applausi che desideri. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a stabilizzare i tuoi legami.

Vergine

Oggi dovrai affrontare questioni familiari in sospeso, quindi ti consiglio di rimandare le uscite o qualsiasi impegno sociale. Inoltre, non lasciare che gli estranei si intromettano nella tua vita privata. Chiedi a St. Expedite di preservarti dai falsi.

Bilancia

Prenditi una pausa dagli obblighi e libera la mente dalle piccole pressioni della vita quotidiana. Chattare con un collega o qualcuno di cui ti fidi ti permetterà di intravedere le opzioni. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a risolvere le questioni familiari in sospeso.

Scorpione

Le questioni economiche svolgeranno un ruolo importante. Il flusso di denaro aumenterà, ma dovrai stare attento a non sperperarlo. Evita di essere coinvolto nella speculazione finanziaria o nel gioco d’azzardo. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a consolidare la tua casa.

Sagittario

Ti sentirai energico e desideroso di intraprendere nuovi progetti. È possibile che i tuoi parenti siano esigenti e intendano rubare un po ‘del tuo tempo, quindi dovrai tenerli a bada. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a fare buoni affari.

Capricorno

Questo sarà un giorno ottimale per coltivare la riflessione e cercare risposte nel tuo mondo interiore. I pettegolezzi saranno all’ordine del giorno, ma sarà nel tuo interesse fare orecchie da mercante. Chiedi a St. Expedite di aiutarti ad allentare il livello della barra.

Acquario

Questo è un ottimo momento per socializzare con altre persone perché nell’unione troverai forza. Quando scegli le tue amicizie non guardare al loro potere d’acquisto ma alla loro qualità umana. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a fare le scelte giuste.

Pesci

Oggi sarà un giorno in cui il tuo livello di domanda aumenterà. Sarete tentati di evadere, ma vi raccomando di mantenere le vostre responsabilità fino all’ultimo momento, perché la vostra reputazione sarà in gioco. Chiedi a St. Expedite di aiutarti a compiere la tua missione.