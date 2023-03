“Scelta annullata.” Confusione a UeD, shock per Lavinia: la peggior notizia per la tronista.

Ora, la situazione a Uomini e Donne con la tronista Lavinia Mauro si è complicata non poco. Stanno emergendo alcune informazioni sorprendenti, che neanche il più scettico degli spettatori avrebbe immaginato. Tuttavia, le recenti anticipazioni sulla giovane non sono affatto positive e potrebbero segnare un momento cruciale. Un autentico colpo di teatro si è svolto davanti al pubblico e alla stessa Maria De Filippi, la quale non immaginava di assistere a un evento così imponente.

Pertanto, dopo la decisione di Federico Nicotera, che ha lasciato il programma con Carola, ci si aspettava qualche novità rilevante a Uomini e Donne con Lavinia Mauro ormai vicina alla scelta finale. Invece, si è verificato qualcosa di totalmente inatteso, lasciando tutti esterrefatti. Naturalmente, nelle future registrazioni ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma al momento c’è una certa apprensione riguardo al percorso di Lavinia. Scopriamo insieme cosa ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, cattiva notizia sulla tronista Lavinia Mauro

Così, nelle ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e si è discusso di Lavinia Mauro. Ecco cosa è accaduto il 19 marzo: “Un corteggiatore non si è presentato in studio dopo aver ballato con l’altro e quindi è uscito dallo studio ed è andato nel camerino. Lavinia lo ha raggiunto e si è messa a piangere, affermando di essere stanca e che è sempre lei a inseguire lui. E oggi lui non c’era”. Scopriamo quale dei due Alessio non si è presentato.

Chi non si è presentato è stato Alessio Corvino, il corteggiatore biondo. Ecco cosa ha aggiunto la pagina Uominiedonneclassicoeover di Pugnaloni: “Lavinia ha detto che immaginava che il biondo non si sarebbe presentato, conoscendo il suo carattere, ma è rimasta molto delusa quando Maria le ha comunicato la sua assenza. Lavinia ha precisato che, prima delle segnalazioni, era comunque vicina alla scelta finale. In quel momento, Campoli è intervenuto chiedendo: ‘E se lui non torna, che facciamo?’ E lei: ‘Vediamo’”.