Oroscopo Paolo Fox domani 26 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Non lasciarti intimidire da minacce che non si realizzeranno mai, continua per la tua strada senza deviare solo perché lede gli interessi delle persone a te vicine. Devi affrontare una persona con cui nessuno vuole fare del male, ma che ti sta rendendo la vita impossibile. Parla chiaramente e cerca il sostegno dei tuoi colleghi. Il tuo atteggiamento a volte provocatorio nei confronti della vita può nascondere paure che non vuoi ammettere. Se riesci ad affrontarli, sarai in grado di reindirizzare la tua esistenza verso fasi più rilassate.

Giornata molto propizia per intraprendere progetti che hanno a che fare con cambiamenti o rimodellamenti. In campo sanitario vi aspettano notizie preoccupanti. Movimenti favorevoli nel campo dell’amicizia: ti sentirai molto vicino ai tuoi amici e saranno uno dei motivi che ti porteranno a ripensare alle cose che non funzionano bene nella tua vita. Soffrirai della gelosia del tuo partner solo perché la tua cerchia di amici si è recentemente allargata e ciò significa che trascorri meno tempo con loro. Falla sentire al sicuro e amata.

Gemelli

Le cose uniche sono la tua debolezza, che può causare gravi danni alla tua economia. Pensaci due volte prima di cedere alla tentazione di tirare fuori la carta. Avrai bisogno di qualcosa di più della volontà di risolvere i problemi causati da una dipendenza, possibilmente dal tabacco. Cerca un aiuto professionale, è l’unica garanzia di successo. Un malinteso che non osi chiarire può crearti più problemi di quanto pensi se non agisci in fretta, più passa il tempo e più ti sarà difficile risolvere tutto.

Cancro

Dovresti cercare nuove forme di investimento per i tuoi soldi, perché con il modello che usi attualmente, è più che probabile che tu stia perdendo. Cambia consiglieri. Sei ancora un po’ a corto di vitalità, è qualcosa di temporaneo e prima o poi recupererai la voglia di vivere che è mancata ultimamente. Fai attenzione ai favori che chiedi, possono essere costosi. Ascoltare non fa male a nessuno, questo è il consiglio che le stelle ti lanciano oggi. Non devi ascoltare tutto quello che ti dicono, ma almeno tienilo a mente, per ogni evenienza.