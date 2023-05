Oroscopo Paolo Fox domani 26 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Stai attraversando un periodo di transizione nella tua vita, le cose stanno cambiando rapidamente e difficilmente ti rendi conto della profondità di quei cambiamenti. Oggi vivrete un momento molto importante della vostra relazione, da cui dipenderà il corso che prenderete in futuro. Agisci con il tuo cuore, è l’unico organo che ti servirà in questa occasione. Riceverai l’aiuto di una persona del tuo campo professionale senza chiederlo e questo ti restituirà la speranza di raggiungere uno dei tuoi obiettivi principali. Il tuo partner ti manca.

Il tuo desiderio di controllare la persona amata sta diventando un problema. Ti costerà molto, ma devi rispettare la sfera privata del tuo partner. Devi sfruttare tutte le opportunità che ti si presentano, anche se questo a volte significa un eccesso di lavoro. Presto arriverà l’opportunità di consolidarti definitivamente. Una questione relativa alla famiglia cambierà tutti i tuoi piani. C’è qualcosa che non va nella tua dieta, quindi è meglio controllarla, perché tutti i tuoi sforzi potrebbero essere vani.

Acquario

Hai la possibilità di migliorarti in un ambito importante della tua vita, magari nello sport. Se ti impegni al massimo, hai le stelle a tuo favore. Siete disposti ad assumervi impegni a lungo termine, potrebbe essere giunto il momento di dare una risposta affermativa ad una richiesta insistente del vostro attuale partner. La vita stringe in questi giorni, ma non annega. I problemi ti metteranno all’angolo, ma con un po’ di fortuna finirai la giornata molto meglio di come l’hai iniziata. Cerca l’aiuto del tuo partner.

Pesci

Stai attraversando una fase della tua vita in cui la noia è lo schema principale. Le cose non ti succedono né nel bene né nel male, e questo inizia a preoccuparti perché non riesci a trovare stimoli vitali. Un imprevisto ti unisce, almeno per qualche giorno, a una persona di cui fino ad ora non sapevi molto. Da questo rapporto temporaneo potrebbe nascerne uno più duraturo. Sebbene la tua economia sia più che sana, non dovresti perdere di vista le spese, tanto meno gli investimenti che fai. Hai molto margine, ma puoi perderlo.