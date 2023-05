Oroscopo Paolo Fox domani 26 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Anche se sei preoccupato per un paio di problemi che non sai come evolveranno, non perdere il sonno, la tua personalità è forte e saprai adattarti. Buon momento per iniziare a costruire qualcosa di importante, assicurati ora che le basi siano solide e non preoccuparti tanto delle apparenze, avrai tempo per quello. I nervi possono tradirti in una situazione complicata che nasce da un errore di uno dei tuoi colleghi. Cerca di non deludere i tuoi amici, ma non mentire neanche.

Se unisci studi e lavoro, si avvicinano tempi difficili perché le esigenze di entrambe le fasi della tua vita possono rasentare l’incompatibilità. Il tuo stato d’animo dipende molto dalla tua forza, il riposo è fondamentale affinché affrontare le piste che la vita ti offre non sia un’impresa impossibile. Dormi più ore. Quasi tutti i problemi che ti affliggono possono essere risolti con un po’ di lavoro e un po’ di mano sinistra. Non lasciarti sopraffare e affronta i problemi uno per uno.

Bilancia

Una persona dal carattere marcatamente aggressivo ti affronterà su un problema professionale, mantieni la calma e cerca di evitare che la discussione si surriscaldi. Ciò che accade oggi darà molto di cui parlare in futuro. Una catena di eventi ti metterà al centro degli occhi di tutti, prova a reagire velocemente. Nonostante i problemi che possono sorgere oggi, le tue risorse personali saranno sufficienti per andare avanti senza grandi battute d’arresto. Sei molto capace.

Scorpione

Dovrai ricorrere a un superiore per risolvere un problema lavorativo che eccede i tuoi poteri. Non provarlo da solo, non dipende da te. Se è nelle tue possibilità, non negare un favore a una persona disperata. Nell’ambiente di lavoro, qualcosa è raro a causa delle azioni di uno dei tuoi colleghi. La tua presenza è sufficiente perché l’atmosfera migliori molto, il tuo calore e il tuo buon umore sono evidenti e ti stai guadagnando un’ottima reputazione.