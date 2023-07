Oroscopo Paolo Fox domani 27 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Scoprire la parte nascosta delle persone intorno a te è sempre stato parte di un sesto senso che hai. Oggi quella capacità ti sorprenderà di nuovo. Se hai tutti i dati in mano, il rischio per la tua attività sarà molto basso. Preoccupati di indagare e ottenere molte informazioni di prima mano. I conflitti con persone che hanno più autorità di te sul posto di lavoro possono metterti in una situazione difficile. Morditi la lingua, almeno oggi.

Capricorno

La tua vita ha bisogno di un cambiamento urgente e per realizzarlo devi iniziare a relazionarti con persone più attive, con ritmi più alti. Ora sei troppo fermo. Se reagisci impulsivamente a un attacco che riceverai, darai ai tuoi avversari la possibilità di trovare il tuo lato debole. Sii più intelligente e gioca con calma. Sarai troppo consapevole di ciò che gli altri dicono di te e questo ti toglierà la concentrazione di cui hai bisogno. Salta i pettegolezzi e concentrati sul tuo lavoro.

Acquario

Sei più debole del solito, potresti cadere in qualsiasi momento prima dell’attacco di un virus o di un batterio. Cerca di riposare e non esporti a infezioni prevedibili. Le discussioni con le persone che ami ti lasceranno l’amaro in bocca, ma pensa che mettere le cose in chiaro sia il modo migliore per instaurare un’amicizia. Puoi contare sulla tua salute per affrontare i tempi che ti stanno arrivando. Nonostante i migliori sforzi, sarai in grado di andare avanti senza troppi problemi.

Pesci

Oggi apparirà nella tua vita una persona che può cambiare tutti i tuoi schemi. Se riesci a riconoscerla, cerca di instaurare un rapporto duraturo che ti aiuterà molto. È possibile che oggi o forse domani ti si presenti l’opportunità di guadagnare soldi facili, ma per questo dovrai mostrarti audace, senza paura. Le pressioni sul lavoro per portare a termine compiti per i quali non hai avuto molto tempo ti faranno dubitare della qualità dei risultati. Fai una recensione.