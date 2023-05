Oroscopo Paolo Fox domani 4 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ora completamente tornato al lavoro e alle faccende quotidiane, la fortuna o le opportunità saranno ancora una volta nelle tue mani e ciò che semini darà i frutti che ti aspetti. Finché Giove è nel vostro segno vi proteggerà e uscirete dalle difficoltà, ma approfittatene perché ha solo poche settimane.

Toro

Tornerai al lavoro pieno di slancio e forza, pronto a lottare per i tuoi sogni e obiettivi, qualunque cosa ti costi, inoltre ora la presenza del Sole ti porterà maggiore fortuna e preminenza, e ti aiuterà anche a far funzionare le cose fuori come sono come desideri. È un momento eccellente per prendere ogni tipo di iniziativa.

Gemelli

Un’ottima giornata per viaggiare, sia per lavoro, che è molto probabile, sia se lo fai per piacere o è un viaggio di studio. Qualcosa dentro di te ti spingerà a muoverti e avrai più successo o brillerai di più nei viaggi che nel tuo solito posto. Anche le questioni relative alle finanze andranno molto bene per te.

Cancro

Nuove e ottime amicizie, oppure potresti anche rivitalizzare alcune di quelle che hai già avuto. A poco a poco, il destino sta mettendo sulla tua strada cose nuove che sono molto positive per te, ma metterà anche in evidenza quelle che già avevi che ne valevano la pena e saranno con te nella fase più favorevole in cui inizierai questo anno.