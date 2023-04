Oroscopo Paolo Fox domani 6 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non cercare scuse con la tua famiglia per passare più tempo con loro. Sbarazzati degli impegni che non sono veramente importanti e dedica più tempo ai tuoi. Senza indugio. Oggi controlla i tuoi impulsi al momento dell’acquisto. Per due motivi: perché la tua economia ti ringrazierà e perché così eviterai scontri con il tuo partner. Oggi troverai l’amore dove meno te lo aspetti. Le ore mattutine saranno le più produttive al lavoro, ma le ore pomeridiane sono dedicate al tuo cuore.

Capricorno

Non vale la pena litigare o arrabbiarsi con quei cari che a volte ti tirano fuori dalle scatole. Se continui a stancarti con sforzi minimi, consulta uno specialista. Le questioni sentimentali nella tua vita sono complicate e non ci sono possibilità che tu possa raggiungere un buon porto. Preparati a situazioni critiche e drammatiche. Fai attenzione a non andare oltre quanto dovresti in materia d’amore, poiché potresti perdere gran parte del terreno guadagnato mettendo lo zoccolo dove non appartiene in questo momento.

Acquario

Il risentimento è uno dei principali problemi del tuo partner e non può evitarlo. Cerca di fargli capire che sottolineare tutti i tuoi fallimenti e poi ricordarteli nelle discussioni non è giusto. L’esercizio è qualcosa che dovresti considerare in modo ordinato. Non basta fare sforzi puntuali ed eccessivi, può anche essere negativo. Ottieni una tavola bilanciata. Anche la cosa più difficile ti sembrerà sciocca oggi. Sei pieno di energia che viene incanalata soprattutto nella tua capacità di comprendere e risolvere i problemi.

Pesci

Cercare un partner non è come cercare delle scarpe. Non si tratta di provare e confrontare in decine di negozi. L’occasione si presenterà quando meno te l’aspetti e l’amore ti sorprenderà. Approfitta di questa giornata per fare un esame di coscienza, rivedere ciò che veramente ti interessa e ti procura ricchezza spirituale. Crea la tua felicità e non aspettare gli altri. Se stai pensando di adottare un animale da compagnia, ricordati che incorrerai in una responsabilità nella quale ci sono tante soddisfazioni, ma anche sacrifici non trascurabili.