Oroscopo Paolo Fox domani 6 febbraio 2023, le previsioni complete

ARIETE Oggi: presta attenzione a quello che stai facendo, anche se non sei motivato non è un motivo per lasciare le cose come stanno.Amore: puoi migliorare la tua relazione se mantieni un atteggiamento più condiscendente e comprensivo. Rivedi il tuo comportamento attuale.Ricchezza: Sul posto di lavoro avrai tanta voglia di cambiare ma sei invaso da una confusione che non ti permette di pensare con lucidità. Benessere: Nei prossimi giorni prova a considerare di svolgere un’attività con i tuoi cari. Ti servirà per scaricare le tensioni.

TORO Oggi: Momento in cui sarà più facile riconoscere le proprie difficoltà e limiti, vi aiuterà a fare cambiamenti tempestivi. Amore: sostieni e dai la comprensione di cui il tuo partner ha bisogno. Evita possibili discussioni irrilevanti. Ricchezza: metti al lavoro il tuo ingegno e risolverai quella situazione lavorativa che ti dà tanto fastidio. Non abbassare le braccia, agisci. Benessere: Fare sport ti farà sentire meglio e rigenererà la tua voglia di svolgere le attività quotidiane che sono di tua competenza.

GEMELLI Oggi: oggi raggiungerai l’obiettivo che hai cercato con tanto impegno. Ora puoi iniziare a ridurre un po’ i giri. Amore: fidati del tuo intuito per ritrovare l’equilibrio nella tua relazione. Accadrà qualcosa di intensamente privato che cambierà tutto.Ricchezza: periodo di iperattività e progressi sul posto di lavoro. Ti immischierai in varie questioni e ne realizzerai alcune con facilità.Benessere: una certa persona ti invia segnali contrastanti che ti creano confusione, non permettere loro di manipolarti. Piuttosto affrontala e fai il suo stesso gioco.

CANCRO Oggi: i cambiamenti che vuoi apportare nella tua vita devono iniziare dentro di te e poi si risolveranno a tempo debito. Amore: non avrai molto spazio per realizzare un dolce momento. Potresti desiderare un momento di maggiore libertà e passione. Ricchezza: ti vedrai con rinnovata energia e inizierai con successo più progetti. Avrai una lucidità mentale invidiabile. Benessere: le pressioni si faranno sentire soprattutto nella parte bassa della schiena. Devi rilassarti e fare un bel bagno con sali e schiuma in modo che il dolore si attenui.

LEONE Oggi: sarai così concentrato sul raggiungimento dei tuoi obiettivi che difficilmente ti accorgerai che c’è qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto. Amore: sai cosa vuoi nella coppia e ne risponderai. I tuoi affetti sono i più importanti. Prendi l’iniziativa. Ricchezza: un conflitto o una discussione può costringerti a prendere una decisione rapida che potrebbe essere la migliore per i tuoi interessi finanziari. Benessere: fai sport, il lavoro ti prende tutto il tempo e hai bisogno di sfogare un po’ di energia.

VERGINE Oggi: Oggi alzerai di nuovo la testa e penserai che quei piani non sono completamente persi. Qualcuno ti aiuterà. Amore: Immersi in un insolito benessere, assisterai teneramente chi ti accompagna e otterrai una risposta altrettanto amorevole. Ricchezza: subirai cambiamenti nei tuoi progetti di lavoro a causa di una ristrutturazione delle date. Rispetta e avrai una promozione. Benessere: sei il cardine di diversi punti importanti della tua vita e questo genera pressione. Dovrai occuparti di ciò che dipende davvero da te.

BILANCIA Oggi: vorresti concederti un lusso come un buon pasto. Ti piace goderti la vita ogni volta che puoi. Amore: il tuo atteggiamento aperto nei confronti dell’amore sarà rinfrescante e ti divertirai a cercare di scoprire i pensieri più intimi del tuo partner. Ricchezza: conflitti di lavoro, situazioni al di fuori del tuo controllo, vai a persone che fanno come te per aumentare il tuo prestigio. Benessere : il sistema di valutazione minimo definirà le tue scelte. Possa la sanità mentale prendere le tue decisioni, ammorbidire le differenze prima che danneggino i tuoi progetti.

SCORPIONE Oggi: non sarà il momento giusto per ricevere ospiti a casa tua. Ma sarà conveniente dedicare del tempo alla sistemazione della casa. Amore: continuerai chiuso in un groviglio di sentimenti, senza sapere se questa è la persona che ami davvero. Apri il tuo cuore. Ricchezza: hai un buon fiuto per i numeri fortunati. Usalo per i giochi d’azzardo, ma non lasciare che diventi un’abitudine. Benessere: impara a separare il vero dal falso. Ci sono persone che inventano voci per screditarti, non prestare attenzione a tutto quello che dicono.

SAGITTARIO Oggi: questa giornata sarà un po’ tesa, con progressi, ma anche con alcune soste. Non essere impaziente e continua a lottare per i tuoi obiettivi. Amore: Momenti molto felici in coppia. Lanciati nella conquista dell’amore, non temere, avrai risultati più che piacevoli. Ricchezza: apertura nel tuo lavoro e carriera professionale, è probabile che sorgano nuove idee di cui puoi trarre vantaggio. Fai il salto Benessere: non lasciarti distrarre o scoraggiare. Ti sei impegnato per un obiettivo particolare e ora devi mantenere questa promessa.

CAPRICORNO Oggi: arricchirai i tuoi contatti sociali ampliando l’area delle tue relazioni. Ti sentirai accettato e desiderato nel tuo nuovo gruppo. Amore: Con parole semplici e con tutta la tua sincerità conquisterai il cuore di chi fino a poco tempo fa non ti teneva in considerazione. Ricchezza: imparerai rapidamente tutto ciò che ti prefiggi, ma devi lavorare sodo per raggiungere i tuoi obiettivi. Benessere: non preoccuparti così tanto ed evita di guardarti indietro, la nostalgia non aiuta molto. Guarda avanti e pianifica la tua vita.

ACQUARIO Oggi: quando decidi la tua carriera, sii obiettivo e valuta i pro e i contro. Opterai per il meglio e avrai successo. Amore: dovrai lottare contro la tristezza dell’abbandono della persona amata. Per tornare indietro, devi prima lasciarti cadere. Ricchezza: ti aspetti sempre il peggio quando si tratta di soldi. Non preoccuparti troppo del futuro e goditi il ​​comfort che hai. Benessere : Favorire i contatti con persone diverse per poter realizzare al più presto ciò che si è proposto. Avanti con determinazione.