Oroscopo Paolo Fox domani 8 febbraio 2023: lo zodiaco migliore Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Leone

In questi giorni dovresti abbassare un po’ il pistone. Senza trascurare il tuo lavoro o la tua attività, cerca di non superare un numero confortevole di ore lavorative o la debolezza potrebbe farti star male. Oggi vivrai un bel momento, placido e confortante, con il tuo partner. Cioè se riesci a superare il malumore iniziale di uno dei due. Una spiacevole sorpresa ti aspetta al lavoro. Di tanto in tanto è conveniente mettersi nei panni degli altri, per vedere meglio ciò che accade intorno a sé. Mettilo in pratica oggi, perché ti può essere molto utile. Realizzerai verità molto importanti nella tua vita. Innamorato, applica i consigli che dai agli altri. Metti fine alla follia e trova te stesso nella stalla, il duraturo. Rendi molto chiari i tuoi doveri o obblighi verso la tua famiglia o al lavoro in modo che non continuino a gettare su di te responsabilità che non ti appartengono.

PAROLA SACRA: brilla

NUMERI FORTUNATI: 4, 39, 25

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Vergine

Non dimenticare che chi serve due padroni, mente a qualcuno. Oggi sarai tentato di mantenere doppi rapporti di lavoro che potrebbero portarti complicazioni. Pensa se ciò che fai è legittimo. La tua capacità di influenzare gli altri è molto evidente nell’ambiente familiare. Stai introducendo cambiamenti nella routine quotidiana che possono essere molto positivi. Continua così. Devi pensare a bilanciare le tue decisioni economiche: né troppi rischi, né timori ingiustificati. Pensa attentamente ai passi che fai e alle spese che fai, ma non essere avaro. Aggiungi un tocco di follia alla tua vita e cogli l’occasione per divertirti in modo sano con chi ami. Non prendere nulla sul serio in questo momento. Rimani flessibile, prima di tutto. La tua situazione economica, che ne ha risentito un po’, comincia a normalizzarsi. Vai avanti con i tuoi piani di studio.

PAROLA SACRA: brilla

NUMERI FORTUNATI: 4, 39, 25

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Bilancia

O inizi a prestare più attenzione ai tuoi studi, o le cose possono finire molto male. Trascorri parte della giornata facendo un piano di lavoro. Quindi sforzati di soddisfarlo. Oggi puoi pensare a ridurre i debiti poiché è un buon momento e non sono previsti tempi cattivi per la tua economia. Al contrario, riceverai presto entrate inaspettate. Non vuoi avventurarti in un territorio che non controlli, soprattutto se rischi qualcosa con esso. Oggi il tuo segno non è affatto favorevole a tentare l’ignoto. Vai sul sicuro. La tua vita sociale sarà molto attiva e quando si tratta di amore, la passione ritorna nelle tue relazioni intime. La fortuna del tuo partner sarà anche la tua. Insieme raggiungeranno l’impossibile se si mettono in testa. Fai molta attenzione oggi a chi fai uno scherzo e in che modo, dato che potresti vederti nei guai.

PAROLA SACRA: Fortuna

NUMERI FORTUNATI: 24, 1, 50

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Scorpione

Hai appena avuto un’idea che ritieni fantastica. Meglio però maturarlo e non lasciarsi trasportare dall’entusiasmo, perché si potrebbe perdere tempo e denaro e perdere un’occasione. Oggi non sembra il giorno migliore per prendere decisioni importanti, perché la tua percezione della realtà non è delle migliori negli ultimi tempi. Ritardare eventuali impegni per evitare errori. La vita non ti darà nulla che non ti sei guadagnato con i tuoi sforzi. Non lasciarti tentare dalle scorciatoie, tutto richiede tempo per maturare. Metti al lavoro la tua immaginazione, la tua grande inventiva per divertirti con i tuoi amici e la tua famiglia. È importante prestare attenzione ai piani e alle idee degli altri. Apriti al nuovo, al diverso, a ciò che non hai provato. Lascia da parte la serietà e proponi di aggiungere un tocco di gioia e divertimento a questa giornata.