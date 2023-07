Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi può essere difficile mantenere la pace a casa perché quando si ha a che fare con la famiglia, si hanno sentimenti contrastanti. Potresti reagire al caos e all’attività a casa. Ascolta ciò che qualcun altro ha da dire per ottenere una visione equilibrata. La tua naturale tendenza a coccolarti ti renderà più forte. Fai attenzione a non distrarti e non parlare in anticipo. La tua sfera emotiva è più calma e la tenerezza è la strada giusta. Coloro i cui cuori sono in gioco farebbero bene a non aver paura di avere nuovi incontri.

Capricorno

Alcune questioni sono importanti per te e oggi intendi parlarne. Non hai più intenzione di aspettare o fingere che non esistano. Almeno, se parli, gli altri sapranno dove ti trovi. Se vuoi davvero fare giustizia, non esagerare. Mantieni il tuo umore. Mostra la tua flessibilità e le tue qualità proattive per sfruttare al meglio le opportunità che ti si presentano sul lavoro. La tua inclinazione naturale è quella di migliorare il tuo io interiore e semplificare la tua vita quotidiana. Se riesci ad avere più tempo libero dovresti usarlo con il tuo partner. La magia funziona anche a casa.

Acquario

Oggi il vostro più grande potere risiederà nell’esercizio della diplomazia. Pertanto, sarà una buona idea ammorbidire un po ‘la tua posizione a volte radicale o provocatoria. È meglio difendere le tue proposte essendo tolleranti verso gli altri. Funzionerà meglio che dare ordini. Il tuo senso di responsabilità potrebbe essere troppo intenso. Permetti a una parte di te di eliminare le preoccupazioni, senza sentirsi in colpa. Il successo nella tua vita amorosa è alla tua portata, osa darti l’opportunità di raggiungerlo. Puoi convincere e affascinare con le tue parole.

Pesci

Oggi le reazioni spontanee potrebbero essere una possibilità, poiché tensioni palpabili ti faranno sentire particolarmente sensibile. Questo sarà di buon auspicio per le tue attività, ma potrebbe causare problemi se sei inattivo. In ogni caso, fai attenzione a non cedere a improvvisi impulsi emotivi o finanziari. Aspetta un giorno prima di investire in qualcosa di importante. Non limitarti a insistere per rimanere fermo, sarebbe meglio cercare di scendere a compromessi piuttosto che rischiare di causare un’esplosione. Sei abbastanza intelligente da essere in grado di ottenere ciò che vuoi e rendere felice il tuo partner.