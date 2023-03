Oroscopo Paolo Fox domani 9 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Ariete

Muoviti con prudenza nel tuo lavoro e nei tuoi affari sociali, pensa e rifletti sulle cose prima di farle perché intorno a te ci sono cattive intenzioni. Sei senza dubbio in un buon momento astrologico, ma è sempre meglio prevenire che curare. Ci sono alcuni che aspettano pazientemente che tu commetta un errore.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Toro

Incontrerai difficoltà inaspettate, chissà se anche un tradimento inaspettato, però troverai anche un aiuto o una protezione inaspettata che ti tirerà fuori dai guai. Affrontate una giornata impegnativa, ma a lieto fine perché i pianeti vi proteggono sempre di più. Tuttavia, è necessario procedere con cautela.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Gemelli

Non adagiarti sugli allori perché mentre ti senti felice per le cose che stai realizzando e per le difficoltà che man mano stai superando, tuttavia, un altro o altri possono strappare ciò che è tuo a tradimento e alle spalle, o almeno ci proveranno. Alla fine lo risolverai, ma puoi essere molto turbato.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Cancro

Oggi devi stare attento al tuo carattere, perché entri dentro te stesso e poi esci in modo improvviso o rabbioso, e per questo, senza accorgertene, puoi fare anni per le persone che ti vogliono bene. Ed è che oggi sarai più agitato o irritato del solito e potresti arrabbiarti per qualsiasi piccola cosa non importante. Semplicemente rilassati.