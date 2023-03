Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 marzo 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Non solo possiedi la tua diversa visione della vita, ma ne sei anche orgoglioso, e questa settimana mostrerà a quelli della tua vita che sai come prendere le decisioni. Porta un modo completamente nuovo di pensare a tutto ciò in cui viene coinvolto questa settimana, e ci sarà qualcosa che farà che lo metterà nella buona volontà di qualcuno che può seriamente aiutarlo, per quanto riguarda la sua carriera.

Toro

Questa settimana si prende cura di bambini e animali perché è particolarmente attratto dalle persone vulnerabili che potrebbero aver bisogno del suo aiuto. Sei compassionevole e gentile, e dare ti fa sentire bene. Ti sentirai bene con le tue azioni e vorrai persino prendere in considerazione una sorta di cura come un cambiamento di carriera.

Gemelli

Questa settimana ti verrà data una possibilità, Gemelli, che hai segretamente aspettato per molto tempo. Sembra che qualcuno nella tua vita ti abbia lasciato spazio per sperimentare questa nuova “cosa”. A causa della sua assenza, puoi finalmente avvicinarti al piatto. Provi un senso di soggezione perché non pensavi di poter avere questa “cosa” eppure eccola qui… tutto tuo.

Cancro

Questa potrebbe benissimo essere la settimana in cui vieni notato per qualcosa che hai fatto nel modo giusto. Non sorprenderti se il tuo lavoro è celebrato o se qualcuno ti rende eroe; Sei molto rispettato sul posto di lavoro e potresti persino ottenere un bonus o una promozione. Divertitevi, non lasciatelo da parte. Ti meriti la lode.

Leone

Questa settimana ti fa sentire molto felice della quantità di denaro che hai a disposizione, ma ci sono buone probabilità che spenderai troppo, quindi fai attenzione. Gli piace concedersi cose speciali e le prelibatezze che può gustare questa settimana potrebbero essere costose. Sai che anche questo è vero, e potresti non interessarti, il che va anche bene. Basta capire che la prossima settimana potrebbe non essere così spensierata.

Vergine

Se hai “parole” con un collega questa settimana, e quelle parole si trasformano in dure accuse, allora è il momento di fare un passo indietro e risparmiarti il dolore. Non affondare nella nave che affonda di qualcun altro; lo sai già Ti piace metterti in gioco e salvare la faccia; Potresti finire per rovinare qualcosa. Fatevi un favore e state lontani da questa persona, poiché sono decisi a buttarti giù. Spruzzali grigi!

Bilancia

Questa settimana dovrai cercare problemi e trovarli. C’è un senso di incompletezza dentro di te, e poiché non sai cosa ti completerà, lo cercherai in tutti i posti sbagliati. Non sei intenzionalmente disposto a cercare guai, ma i problemi ti sembrano più interessanti di qualsiasi altra cosa. Potresti scoprire che finirai per infastidire qualcuno nella tua vita semplicemente perché puoi.

Scorpione

Se senti che il mondo sta crollando intorno a te, Scorpione, dovresti sapere che questa è pura prospettiva; Niente va storto, ma il tuo stato mentale si sente fragile durante la settimana e potresti finire per dare più importanza a qualcosa che non è così male come fa. Quello che devi tenere a mente è la tua tendenza a diventare autodistruttivo. Devi sapere che sei amato e mantenere l’idea che ami anche te stesso.

Sagittario

I brutti ricordi possono sostituire la tua pace mentale questa settimana, ma devi ripetere queste cose per guarire. Sei consapevole che ciò che hai in mente è irrilevante e sei altrettanto consapevole che non puoi rimanere a lungo in questa mentalità. Se provi angoscia, è legata al passato. Vedrai la tua strada verso la luce molto presto, Sagittario.

Capricorno

Quello che ti succede è che ti senti come se avessi bisogno di fuggire. Sia al lavoro che a casa, ti senti come se non riuscissi a respirare e avessi bisogno di una pausa seria da tutto. Sarai fuori a pianificare la tua grande fuga questa settimana. Poiché sei Capricorno, i tuoi piani saranno eseguiti bene, il che ti darà qualcosa di grande da guardare avanti.

Acquario

Non ti dispiace sconvolgere le persone, specialmente per quanto riguarda come ti vesti e ciò in cui credi. Questa settimana ti darà una grande opportunità per mostrare il tuo stile e mentre potresti non ottenere l’approvazione che desideri, ti interessa anche molto poco. cosa pensano gli altri di te. Sei forte nella mente e potente nel corpo; Non importa le probabilità, ti consideri sempre il vincitore.

Pesci

Le celebrazioni sono arrivate, e voi siete tutti per loro. È una settimana fantastica per incontrare gli amici, e alcuni di questi amici potrebbero essere veterani, persone che conosci da molto tempo. Può essere una cosa nella tua famiglia festeggiare in questo periodo e non avrai problemi a impostare un programma che ruoti attorno a questi eventi divertenti. Questa è la settimana in cui interrompi la tua routine dietetica; Non lasciare che diventi una nuova abitudine!