Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 9 al 16 marzo 2023, le previsioni complete

ARIETE

Dovresti moderare la tua grande energia per agire in modo più prudente e non incontrare sfide alle tue idee e progetti. È importante imparare come cambiare al volo e superare gli ostacoli. SENTIMENTI: È consigliabile che il tuo impeto sia moderato agli occhi degli altri. AZIONE: Dovresti imparare a girare al momento giusto quando vedi che i progetti non sono adatti. FORTUNA: Sarà un grande giorno in cui metterai alla prova te stesso e guadagnerai stima e apprezzamento per gli altri.

TORO

La tua attività sarà molto importante soprattutto a casa e nella professione. Devi prestare molta attenzione a mantenere la buona atmosfera e l’armonia con le persone che ti circondano. SENTIMENTI: È il momento di usare la tua cordialità e simpatia, ovunque essa sia. AZIONE: sarà una giornata molto intensa e allo stesso tempo originale nel modo di svolgere tutte le attività. FORTUNA: Sentirai che molti problemi importanti che stai cercando di risolvere sono stati risolti.

GEMELLI

Il successo di oggi risiede nel modo in cui esegui i tuoi accordi e nella tua ingegnosità nel trattare con gli altri. Sarà un giorno molto importante per essere una persona altruista e che i benefici possano essere distribuiti. SENTIMENTI: è il momento ideale per lasciare che fantasia e ingegno agiscano in modo ingegnoso. AZIONE: le tue attività saranno benefiche non solo per te, poiché aiuterai più persone. FORTUNA: i benefici saranno positivi grazie alla tua generosità e alla tua empatia con gli altri.

CANCRO

Il tuo mondo emotivo sarà molto profondo e la cosa più importante è che dovrai bilanciare risorse personali e beni condivisi con altre persone. SENTIMENTI: I tuoi sentimenti saranno in superficie. E dovresti mantenere l’equilibrio per evitare di andare agli estremi. AZIONE: è importante mantenere la solidarietà con i beni in comune e/o con la coppia. FORTUNATO: se impari a mantenere una maggiore neutralità in tutto ti sentirai meglio e più tranquillo.

LEONE

Ti ritrovi infelice perché la tua grande creatività non riesci a catturarla nel modo giusto o come vorresti. Non preoccuparti, forse non è il momento. L’importante è che quello che hai in mano lo faccia nel miglior modo possibile. SENTIMENTI: È importante che ti concentri su ciò che dovresti davvero fare durante questa giornata. AZIONE: Ci sono momenti per essere una persona attiva e altri per essere creativi e organizzati. FORTUNA: lascia fluire la tua grande creatività e sarà più facile per te organizzare la giornata di oggi.

VERGINE

Siete in un momento molto importante per prendere l’iniziativa in materia finanziaria e relativa alla distribuzione di beni comuni. La tua grandezza di spirito ti aiuterà a diventare una persona giusta ed equilibrata. SENTIMENTI: È un giorno molto fortunato per te essere una persona altruista e generosa con gli altri. AZIONE: Dovrai incontrare le persone con cui hai rapporti comuni. FORTUNA: la tua serenità e temperanza ti aiuteranno che il giorno avvenga in modo calmo e stabile.

BILANCIA

Approfitta di questo giorno per mostrare tutto il tuo fascino e la tua bellezza che saranno molto evidenti agli altri. Sarai in grado di occuparti di progetti ambiziosi, che realizzerai in modo generoso ed equo. SENTIMENTI: la tua simpatia e naturalezza ti aiuteranno in ogni momento a raggiungere l’empatia con gli altri. AZIONE: puoi raggiungere gli obiettivi che avevi pianificato oggi in modo semplice e pratico. FORTUNA: sarà un giorno fortunato e ti sentirai anche un benefattore per gli altri.

SCORPIONE

I tuoi progetti principali durante questa giornata saranno divisi tra piani personali e le persone vicine a cui vuoi e con cui puoi realizzare i tuoi progetti. SENTIMENTI: Sentirai che hai bisogno di proiettare la tua generosità e il tuo lato gentile con le persone a te vicine. AZIONE: se ti muovi tra piani altruistici hai tutto da vincere. Quindi goditi i tuoi piani. FORTUNA: non hai bisogno di fare supposizioni, lascia che tutto fluisca e l’universo sarà con te in ogni momento.

SAGITTARIO

La gioia e la felicità ti circondano e rendono più piacevole la tua giornata per essere in grado di occuparti di questioni importanti e gestione finanziaria e professionale nel modo giusto. SENTIMENTI: Vi sentirete di buon umore e fiduciosi che sarà una grande giornata. AZIONE: Sarai indirizzato principalmente verso le basi e le risorse di cui hai bisogno per i tuoi piani. FORTUNA: la fortuna vi accompagnerà in ogni momento grazie alla vostra gentilezza e alla vostra capacità altruistica.

CAPRICORNO

In questo momento stai dando importanza a concentrarti sulle fondamenta della tua vita e sul modo pratico di affrontare le risorse che hai per mantenere i tuoi progetti e obiettivi. SENTIMENTI: Vuoi mantenere il tuo spirito radioso e fiducioso che tutto funzionerà. AZIONE: è importante che tu conosca le basi necessarie per l’organizzazione dei tuoi obiettivi se non è molto difficile raggiungerli. FORTUNA: per avere risultati positivi oggi devi essere consapevole principalmente di come realizzare i tuoi progetti.

ACQUARIO

Hai il supporto di amici intimi che ti aiuteranno nel modo giusto per raggiungere i tuoi obiettivi nel modo giusto. Incontrerai nuove persone che apriranno la porta a nuove possibilità. SENTIMENTI: ti piace ciò che c’è di nuovo, ecco perché HP oggi ti sentirai nel tuo ambiente. AZIONE: sempre la tua cerchia di amici gli obiettivi saranno più semplici e facili da realizzare. FORTUNA: sarà un giorno molto utile per i nuovi piani che avete organizzato e che sorgeranno in modo semplice.

PESCI

La cosa più importante è che impari a separare i fatti dalla finzione nei momenti in cui fai progetti e piani con altre persone. Si consiglia di mantenere una buona atmosfera a casa. SENTIMENTI: Concentrati davvero sui familiari stretti e sulla casa per mantenere un ambiente piacevole. AZIONE: Dovrai guardare la sepoltura e tenere d’occhio la realtà se i tuoi ideali non sono stati persi lungo la strada. FORTUNA: sarà un giorno molto favorevole se svolgerai le tue azioni con amore e molto cuore.