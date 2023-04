Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 13 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

L’atmosfera è spensierata e si sta ricorrendo a nuovi piaceri senza perdere la testa. Ti senti in grado di attaccare il tuo stile di vita quotidiano, ma dovresti anche pensare a riequilibrare la tua dieta. Ariete, la fiducia in se stessi supera i tuoi dubbi e il tuo sguardo diventa più ottimista senza perdere realismo. Otterrai le risposte alle domande che stavi aspettando da molto tempo. Questo ti permetterà di mettere più entusiasmo nei tuoi contatti e trovarne uno che pensavi perso.

Toro

I genitori troveranno difficile trattare con i loro figli oggi perché hanno tutti un po ‘di temperamento e irritabilità. Dovresti essere paziente sotto pressione. Mostrare molto coraggio sarà il modo migliore per affrontare coloro che sono gelosi di te. Giocherai la tua mano vincente con un sorriso. Toro, il tuo partner sarà entusiasta dell’ampiezza delle possibilità che gli stai facendo immaginare. Sarete tra totale relax ed estrema raffinatezza…

Gemelli

Oggi hai opinioni forti. Ecco perché potresti avere seri conflitti di ego con qualcuno, specialmente un genitore o un membro della famiglia più anziano. Forse qualche scintilla sorgerà anche nelle coppie sotto pressione. Ma il cielo non è molto vendicativo e la tua situazione dovrebbe calmarsi rapidamente, anche se alcuni problemi si bloccano. Gemelli, ti sentirai più aperto ai pensieri e ai suggerimenti del solito. Fai attenzione a non prendere sul serio commenti innocenti.

Cancro

Potresti sentirti irritabile e impaziente oggi quando hai a che fare con gli altri. Prova l’esercizio fisico come sbocco per liberare la tua energia repressa. Le cose fluiranno meno facilmente nella tua relazione perché ci sono desideri contrastanti. Ordina le tue idee prima di discuterne con il tuo partner. Cancro, il cielo ti riporta a preoccupazioni più materiali e comportamenti più misurati in un clima tinto di avidità intorno a te.

Leone

Potresti essere arrabbiato con gli altri oggi a causa di come vengono gestite le finanze. Rilassare. La facilità con cui un certo problema si risolverà da solo ti darà le ali. Le vecchie emozioni torneranno in superficie e, di conseguenza, troverai difficile controllare i tuoi nervi quando parli. Leone, troverai molte opportunità nella tua relazione intima per mostrarti come sei veramente. Metti da parte la tua timidezza e segui le vibrazioni del momento.

Vergine

La facilità con cui un certo problema si risolverà da solo ti darà le ali. Le vecchie emozioni torneranno in superficie e, di conseguenza, troverai difficile controllare i tuoi nervi quando parli. Le impressioni che avete oggi vi aprono a favori. Vergine, continui con i tuoi grandi progetti, ma ti prendi più cura dei dettagli, il che garantisce il successo delle tue aziende.

Bilancia

Non abboccare all’esca nelle discussioni in cui non sei d’accordo su questioni delicate. Non iniziare nemmeno. Decide di non partecipare perché tutti saranno con una certa tensione. Bilancia, sarà una buona idea aprirsi all’imprevisto. Sarai consapevole delle cose del tuo partner e questo migliorerà la tua comprensione reciproca. Il tuo senso della realtà è la tua forza! Trovi facile trascurare piccoli difetti, sia negli altri che in te stesso.

Scorpione

Questo è un brutto giorno per cercare di raggiungere qualsiasi tipo di accordo, quindi dovresti rimandare qualsiasi discussione. Il tuo perfezionismo ti sta rendendo spietato. Sii realistico e metti le tue aspettative in una prospettiva reale. Scorpione, c’è un accenno di sfida nell’aria. L’attenta attenzione che vi viene richiesta è fondata, quindi accettatela. Sta a te usare il tuo senso strategico a tuo vantaggio. Se sei single, avrai un incontro insolito.

Sagittario

Oggi sarai in grado di recuperare il tuo ottimismo una volta presa una decisione chiara, quindi smetti di rimandare questa decisione. Non puoi essere al tuo meglio quando ti sei privato di così tanto piacere. Le modifiche apportate ti apriranno alcune porte utili. Assicurati di ascoltare le persone intorno a te! Sagittario, nella tua ricerca di brillare, potresti finire per fare alcuni piani che potresti non essere in grado di realizzare e che in seguito porteranno alla frustrazione.

Capricorno

Il tuo radar emotivo è terribilmente acuto e ti rende più selettivo del solito. Non tagliarti. Sarai più conciliante del solito e le persone si fideranno di te di più. Mostra il tuo desiderio di armonia senza esitazione. Si vive una routine piacevole, senza particolari brillantini e senza problemi specifici. Capricorno, questa è un’ottima opportunità per rilassarsi e considerare con calma il futuro. Qualunque sia la tua occupazione, trovi piacere in tutto ciò che fai.

Acquario

Saprai come ravvivare l’atmosfera senza essere intimidito da persone che persistono nel bloccare i tuoi percorsi. Cerca di non essere troppo impulsivo perché avrai la tendenza a parlare troppo presto. I piaceri che animano sorgono in un buon momento. Acquario, le stelle ti spingono ad avere un immenso bisogno di emozioni. È sicuramente tempo di uscire dal tuo guscio e avere il coraggio di dichiarare i tuoi sentimenti o di emettere un invito.

Pesci

Oggi sarai in grado di affrontare argomenti scomodi con il tuo partner, trovare le parole giuste ed essere onesto senza scontrarti frontalmente. Le nuvole si schiariranno finché sarai te stesso. Pesci, ti rendi conto che la dedizione richiede un minimo di organizzazione pratica. I tuoi cari ti mettono in situazioni che richiedono di semplificare o risolvere i problemi. È necessario adattarsi a impostazioni talvolta restrittive. È vero che l’aumento del caos e dell’attività sul fronte interno è una sfida. Sii basato sulla soluzione, non sul problema.