Oroscopo Paolo Fox settimanale Scorpione: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, sei in una situazione molto vulnerabile ed emotiva in cui sentirai certe paure inspiegabili che sono molto interiorizzate e che sono profonde. Dovresti sistemare o tutto questo.

Martedì 9, mantieni la fluidità ed evita le tensioni con le persone vicine con tutti i mezzi. Non distogliere la tua attenzione dai progetti e dalla tua struttura e cura di te stesso.

Mercoledì 10, il tuo eccesso di vulnerabilità e la tua mania di prendere a cuore le cose, ti impediscono di vedere il lato buono delle persone e cosa puoi fare con loro. Sii più calmo.

Giovedì 11, eviti di mostrare la tua sensibilità e rispondi bruscamente quando le tue idee o la realtà delle persone non funzionano come vorresti. Dovresti prestare attenzione alle opinioni, che sono sempre convenienti.

Venerdì 12, approfitta della tua grande vitalità per andare a tuo favore. In questo modo, sarai in grado di unificare le tue energie in una questione specifica e sentirti a tuo agio con il tuo modo di agire.

Sabato 13, dovresti fare appello al tuo senso di armonia e buona atmosfera, tra gli altri. In questo modo eviterete inutili scontri. La tua capacità di essere una persona neutrale e positiva è nelle tue mani.

Domenica 14 è un momento per fuggire e interiorizzare per conoscere te stesso e sapere cosa dovresti fare in questo momento. Evita malintesi con le persone a te vicine. Pensa che non tutti sono uguali.