Oroscopo settimanale della Vergine: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 1, i tuoi sogni risalteranno prima di tutto in questo giorno per la preparazione e il tempo che dedicherai a loro. Ma, d’altra parte, non perdere di vista il fatto che la tua trasformazione è la cosa principale al momento.

Martedì 2, mantieni la calma e l’obiettività nei piani e nei progetti che ti vengono presentati. Sarà molto importante che tu sia d’accordo sulle idee degli altri, così eviterai di costringerli a mantenere le tue.

Mercoledì 3, vuoi essere utile e sentirti con grande capacità di aiutare. Ma dovresti evitare di soffermarti costantemente su di esso in questo giorno. La generosità è utile e non dovresti misurarla.

Giovedì 4, le tue idee saranno brillanti e anche progressiste e perspicaci. Dovresti evitare di essere troppo esigente e quindi ciò che proietti lo farai più comodamente.

Venerdì 5, ti piace attenerti a ciò che è reale e tangibile, e in questo momento dovresti prestare attenzione per evitare di far collidere i tuoi pensieri e il tuo mondo emotivo, concentrandoti sui momenti chiave.

Sabato 6, la profondità e l’attenzione a tutti gli aspetti di ogni caso ti aiuteranno in questo giorno. Evita di lasciare da parte le questioni domestiche e familiari in modo che tutto sia perfetto.

Domenica 7, i pensieri e la mente profonda ti aiuteranno nei tuoi compiti. Evita di perderti ed evadere dalle conversazioni e dagli incontri con altre persone e mantieni la tua attenzione.