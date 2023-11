Programmi Tv stasera lunedì 7 novembre 2023: Film live oggi su Rai, Mediaset e Sky

Film

– Rai Tre dalle 21.30: La verità inventata. Iaccarino, appassionato di auto, viene trovato ucciso nella sua officina. Le indagini fanno luce sul passato dell’uomo fatto di lusso. Intanto, una visita in Commissariato “minaccia” Lojacono.

– Rai 4 dalle 21.20: Tomb Raider. La giovane Lara Croft si mette sulle tracce del padre archeologo Richard, creduto morto durante una spedizione nel Mare del Diavolo. Tra maledizioni millenarie, inseguimenti e la ricerca della leggendaria tomba della regina Himiko, la ragazza scopre la verità sul genitore e vive un’epica avventura che segna il suo futuro.

– Rai Movie dalle 21.10: Bravados. A Rio Arriba si prepara l’uccisione di quattro fuorilegge, catturati dopo un sanguinoso assalto alla banca locale. Qui arriva Jim Douglas, un ranchero al quale hanno ucciso la moglie. Egli è convinto che i quattro siano proprio quelli che l’hanno uccisa. E quando i banditi riescono a fuggire, Jim si mette sulle loro tracce animato da un odio spietato.

– Italia 1 dalle 21.26: Attacco al potere 2. E’ in atto un complotto per uccidere i capi di Stato più potenti della Terra, tra cui il presidente USA.

– Italia Uno dalle 21.24: The Protege. Anna da bambina viene salvata e addestrata dal leggendario sicario Moody. Quando questi viene ucciso, la killer giura vendetta.

– Sky Cinema dalle 21.15: Un matrimonio mostruoso. Stella, un’arrampicatrice sociale, perde il marito Nando quando questi scappa verso un paradiso fiscale con la sorella Sole. Dunque, Stella è alla ricerca di un sostituto valido.

– Iris dalle 21: Rocky II. Rocky organizza un match di rivincita con Apollo Creed ed ottiene un’altra possibilità per vincere il titolo di campione dei pesi massimi.

Telefilm/Serie TV

– Rai Uno dalle 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone. Iaccarino, appassionato di auto, viene trovato ucciso nella sua officina. Le indagini fanno luce sul passato dell’uomo fatto di lusso. Intanto, una visita in Commissariato “minaccia” Lojacono.

Attualità

– Rete 4 dalle 21.30: Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.





Intrattenimento

– Rai Due dalle 21.20: Liberi tutti. Un Comedy Show irriverente ispirato al mondo delle Escape room: gli ospiti devono cooperare ed utilizzare astuzia, ingegno, forza fisica e destrezza per affrontare le sfide ed i giochi e trovare la via di fuga.