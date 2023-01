Programmi Tv Stasera oggi 31 gennaio 2023: Film live da non perdere

Sintonizzatevi stasera su Raiuno per l’avvincente film tv biografico Fernanda, interpretato da Matilde Gioli. Non perdete Fuori dal coro di Rete 4, condotto da Mario Giordano, per tutte le ultime notizie e gli eventi. Su Raitre va in onda #Carartabianca, con Bianca Berlinguer, per uno sguardo approfondito sull’attualità. Infine, non dimenticate di dare un’occhiata a Le Iene di Italia 1 per uno sguardo appassionato sull’attualità. Non perdetevi la serata di martedì 31 gennaio 2023!

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.25 per il film tv biografico di Maurizio Zaccaro del 2022, Fernanda, con Matilde Gioli e Maurizio Marchetti. Ambientato nella Milano del 1928, Fernanda Wittgens (Matilde Gioli) è un’appassionata d’arte che viene assunta da Ettore Modigliani, l’iconico direttore della Pinacoteca di Brera. Quando Modigliani viene rimosso dal suo incarico a causa delle sue posizioni antifasciste, Fernanda si fa avanti e passa alla storia come prima donna a ricoprire il ruolo.

Preparatevi all’ultima puntata dell’amatissimo game show Boomerissima, condotto dalla straordinaria Alessia Marcuzzi, in onda stasera su Raidue alle 21.20! Ma non rattristatevi troppo, perché visto il notevole successo e il quasi 9 per cento di share, è probabile che la Rai programmi un ulteriore appuntamento che andrà in onda martedì 14 febbraio. Non perdetevelo!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per #Carartabianca e le ultime novità! L’esecutivo di Giorgia Meloni è alle prese con una sfida difficile: lo sconto sulle accise non viene rinnovato e i prezzi del gas aumentano, creando tensioni con i soci di maggioranza. Non perdete Bianca Berlinguer e i suoi ospiti per discutere di questo e di altri importanti argomenti.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per l’attualità di Fuori dal coro. Mario Giordano è appassionatamente solidale con tutti i telespettatori preoccupati per il costo della vita sempre più alto. Si fa portavoce delle lamentele e delle richieste di aiuto che sempre più persone sentono.

Preparatevi a una resa dei conti epica! Il programma dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio prende il via questa sera alle 21.00 su Canale 5, trasmesso da Mediaset. Al Meazza di Milano, l’Inter, campione in carica e fresco vincitore della Supercoppa, guidata da Simone Inzaghi, se la vedrà con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Non perdetevi questa partita elettrizzante!

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per l’emozionante trasmissione Le Iene! Condotto dal dinamico duo Belen Rodriguez e Teo Mammucari, con gli esilaranti Max Angioni ed Eleazaro Rossi e un ospite speciale a sorpresa. Non perdetevi le emozioni durante la settimana del Festival di Sanremo, quando lo show andrà in onda anche il giovedì!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Di martedì e le parole appassionate di Giovanni Floris! Il suo programma è unico nel suo genere: fa le domande che servono, quando servono! Non perdetevi i riflettori sull’emergenza energetica di oggi!

Sintonizzatevi su Real Time stasera alle 21.20 per l’emozionante programma Primo appuntamento! I nostri ospiti speciali sono il simpatico Vincenzo, di Napoli, e la vivace e tenera Iole, anch’essa campana. Non perdete l’occasione di vedere Vincenzo che cerca di conquistare il cuore di Iole, condotto dal carismatico Flavio Montrucchio!Non vedete l’ora che arrivi la serata cinematografica di martedì 31 gennaio 2023! Sarà una serata di intrattenimento straordinaria!

Sintonizzatevi su Rai 4 alle 21.20 per vedere l’emozionante film fantasy del 2003 X-Men 2, con Hugh Jackman! L’intolleranza dell’umanità nei confronti dei mutanti sta aumentando, così gli X-Men devono unirsi per impedire il malvagio piano del generale Stryker di eliminarli, a qualunque costo!

Non perdete l’occasione di vedere Il tabaccaio di Vienna, film drammatico del 2018 diretto da Nikolaus Leytner, con Simon Morzé e Bruno Ganz, su Rai 5 alle 21.15! Il giovane Franz si reca a Vienna alla fine degli anni ’30 per lavorare nella tabaccheria del suo vecchio amico Otto. Qui incontra Freud, uno dei clienti, che lo aiuta a conquistare la ragazza dei suoi sogni, Aneske. Un’occasione da non perdere!

Non perdete il thriller del 2015, Premonitions, con Anthony Hopkins e Abbie Cornish, in onda su Rai Movie alle 21.10! L’agente Merriwether è determinato a scoprire la verità dietro una serie di omicidi e si rivolge al dottor John Clancy, un ex-psichiatra con notevoli poteri psichici. Insieme scopriranno l’assassino!

Alle 9 in punto inizia il film di James Mangold del 2010, un blockbuster ricco di azione, Innocenti bugie, con Cameron Diaz e Tom Cruise. June non sapeva che l’incontro con Roy avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Come si scopre, l’uomo dei suoi sogni è in realtà un agente segreto, che la spinge in un viaggio emozionante che non avrebbe mai potuto immaginare.

Alle 21.00 di stasera, non perdetevi il classico western di King Vidor del 1955, L’uomo senza paura, con l’impareggiabile Kirk Douglas! Due coraggiosi cowboy affrontano una potente proprietaria terriera che ha intenzione di occupare tutti i pascoli circostanti con le sue mandrie, con grande indignazione dei piccoli allevatori.

Preparatevi a un’emozionante serata di film su Sky stasera, martedì 31 gennaio 2023! Non perdete questa straordinaria opportunità di accoccolarvi e godervi i migliori film che la rete ha da offrire.

Preparatevi a un’incredibile avventura con Chris Pratt in Jurassic World – Il dominio (2022) di C. Trevorrow, in onda su Sky Cinema Uno alle 21.15! Quattro anni dopo la distruzione dell’isola di Nublar, i dinosauri vagano liberi sulla Terra. Unisciti a Claire, Owen ed Ellie nella loro missione per impedire allo sciame di locuste giganti di prendere il sopravvento! Non perdetevi questo viaggio emozionante: sintonizzatevi ora!

Preparatevi a essere travolti dal magico mondo di Neverland – Un sogno per la vita, con Johnny Depp, in prima visione su Sky Cinema Due alle 21.15! Unisciti al drammaturgo James Barrie mentre affronta un periodo di crisi, finché non incontra Sylvia e i suoi figli, il cui aiuto lo porterà a creare l’amato classico Peter Pan.

Non perdetevi l’incredibile film drammatico del 2003 Honey – Il suo sogno è ballare, con Jessica Alba, in prima visione su Sky Cinema Family alle 21.00! Seguite la storia ispiratrice di una giovane ballerina che sogna di aprire un proprio studio e guardate come la sua vita cambia quando ottiene una parte in uno spettacolo di Broadway, lanciandola verso una grande carriera!

Non perdetevi l’emozionante film fantasy del 2009 di Oliver Parker, Dorian Gray, con Ben Barnes, stasera alle 21.00 su Sky Cinema Suspense! Seguite il viaggio di Dorian Gray che fa un patto con il diavolo nella Londra vittoriana, barattando la sua eterna giovinezza con gli effetti del trasferimento del tempo su un suo dipinto. Ma attenzione: c’è un prezzo da pagare!