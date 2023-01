Francesco Totti e Noemi Bocchi, perché si sono lasciati? La notizia clamorosa

Ilary Blasi è raggiante accanto alla sua nuova fiamma Bastian Muller durante la loro fuga in montagna. Con lei l’amata sorella Silvia, 43 anni, il marito Ivan Peruch e le due figlie Stella e Nicole, oltre a Francesca Rinaldi, Gloria Adornato e Fabiana Persichetti. La prima foto social della coppia è stata immortalata e anche Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi si sono goduti l’atmosfera solare.

Tuttavia, l’ex capitano della Roma non è stato esente da problemi, come i litigi con la sua nuova compagna. Proprio lo scorso dicembre, la coppia è stata osservata discutere animatamente mentre era a cena fuori, come riportato da Diva e Donna. I presenti hanno potuto percepire la tensione nell’aria, come ha notato la rivista, che ha notato i “volti scuri e pensierosi” di Totti e Noemi.

Totti e Noemi, i sussurri di guai sono arrivati a Deianira Marzano! Dobbiamo agire con rapidità e decisione per affrontare questa situazione con fervore e intensità.

La furia di Noemi Bocchi era palpabile mentre stringeva forte il suo smartphone, secondo il settimanale Diva e Donna. Le foto che la ritraggono mentre punta il telefono verso Francesco Totti e si asciuga le lacrime non hanno fatto altro che alimentare le ipotesi di un possibile allontanamento della coppia. Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha aggiunto benzina sul fuoco con la sua relazione. È chiaro che tra Noemi e Francesco c’è qualcosa che non va e che la loro relazione è sull’orlo del collasso.

È certamente strano che la 34enne romana sia stata assente a una serata in cui era presente l’ex capitano giallorosso. Dopo l’ufficializzazione della loro relazione, i due sono sempre stati visti insieme pubblicamente, quindi questo è un fatto del tutto straordinario. Inoltre, l’utente sostiene che Francesco Totti ha smesso di indossare l’anello che si erano scambiati. È uno sviluppo scioccante!

Nonostante la separazione, l’ex campione della Roma rimarrà nell’appartamento che condividevano. La figlia Chanel ha condiviso frammenti della loro vita su TikTok, dimostrando che c’è ancora un forte legame tra Totti e Ilary. Recentemente, Chanel è rimasta con il padre mentre la madre era in vacanza sulla neve con il suo nuovo compagno. I video mostrano che i due hanno ancora un forte legame, mentre ballano su una canzone storicamente significativa per il campione e la sua ex.