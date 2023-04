Programmi Tv Stasera oggi 5 aprile 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a una notte di romanticismo ed emozioni il 5 aprile 2023! Sintonizzatevi su Rai Uno per Ricatto d’amore e su Canale 5 per l’emozionante incontro Cremonese – Fiorentina!

Scoprite l’incredibile selezione di film in programma questo mercoledì 5 aprile! Abbiamo suddiviso la programmazione in sezioni tematiche per facilitarvi la ricerca di qualcosa da guardare. Consultate la programmazione qui sotto per vedere cosa viene trasmesso questa sera sui principali canali televisivi in chiaro e non!

FILM

Sintonizzatevi su Rai Uno alle 21.25 per Ricatto d’amore. Margaret Tate è una donna ferocemente determinata che sa cosa vuole sul posto di lavoro e non ha paura di pretenderlo dal suo assistente, Andrew Paxton. Margaret è una canadese che vive e lavora a New York e, quando gli agenti dell’immigrazione arrivano con una multa, prende in mano la situazione e inventa un fidanzamento fittizio con il suo sfortunato dipendente per uscire dai guai.

Innamorarsi di Palm Springs – Vivere come se non ci fosse un domani! Nyles e Sarah si incontrano a un matrimonio a Palm Springs e, dopo essere sfuggita per un pelo a un brindisi disastroso, si ritrova irresistibilmente attratta da Nyles. Ma non sa che sta per essere intrappolata in un loop temporale con lui, dove dovranno rivivere lo stesso giorno ancora e ancora! Guardate la commedia romantica su Rai Movie dalle 21.10 e vivete il loro viaggio selvaggio!

Preparatevi a una corsa selvaggia! Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt affronta il Sindacato, una malvagia organizzazione criminale che vuole turbare la pace, in Mission: Impossible – Rogue Nation alle 21.19 su Italia 1. Da non perdere!

Preparatevi a un’avventura epica! Viaggio nell’isola misteriosa è in onda su Sky Cinema dalle 21.15! Il giovane esploratore Sean Anderson intraprende un viaggio emozionante con il compagno di sua madre per ritrovare suo nonno. Non perdetevi questa emozionante spedizione!

Douglas Quaid è animato dal desiderio di scoprire i segreti del suo sogno ricorrente di un viaggio su Marte. Nel tentativo di svelare il mistero, decide di acquistare dalla Rekall Inc. un impianto di memoria che gli farà vivere l’esperienza di una vacanza sul pianeta rosso. Sfortunatamente, qualcosa va storto e in un attimo gli torna in mente la sua vita passata: ricorda di essere stato un agente segreto!

TELEFILM

Preparatevi a un’emozionante serata televisiva a partire dalle 21.20 su Rai Due con Roco Schiavone. Due operai francesi fanno una scoperta sconvolgente sul Monte Bianco. Poi, sintonizzatevi su Rai 4 alle 21.20 per Chapelwaite, dove la tragica morte della moglie costringe il capitano Charles Boone a tornare nella sua vecchia casa di famiglia. Un passato inquietante attende Charles mentre affronta i suoi demoni interiori.

INTRATTENIMENTO

Preparatevi a una serata indimenticabile su Italia 1 a partire dalle 21.25 con Federica Panicucci! 30 vip torneranno sui banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare: non perdete questa straordinaria occasione!

ATTUALITÀ

Sintonizzatevi su Rai Tre alle 21.20 e scoprite le incredibili storie di casi scomparsi, casi irrisolti e misteri da risolvere! Con un occhio attento all’attualità, restate sintonizzati per aggiornamenti e indagini importanti. Esploriamo le storie strazianti di adolescenti che scappano di casa, anziani soli e donne maltrattate. Non perdete questa straordinaria opportunità di scoprire queste storie!

SPORT

Non perdetevi l’epica battaglia tra Cremonese e Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia! Sintonizzatevi su Canale 5 alle 20.50 per assistere alla sfida tra i grigiorossi di Davide Ballardini e i viola di Vincenzo Italiano in diretta dallo stadio Zini! Sarà sicuramente una partita incredibile, non perdetevela!