Programmi Tv Stasera oggi Domenica 12 marzo 2023: Film live da non perdere

Per facilitare una visione organizzata, abbiamo suddiviso la programmazione televisiva di domenica 12 marzo 2023 in sezioni tematiche, fornendo una sinossi per ogni film/spettacolo e il contenuto di ogni puntata di attualità. Di seguito riportiamo la programmazione serale dei principali canali televisivi in chiaro e non.

FILM

Alle 21.20 su Rai 4, Fire – No Way Out segue il Servizio di Protezione delle Foreste chiamato a combattere gli incendi che imperversano nella regione di Mosca. Poiché i vigili del fuoco esperti scarseggiano, il caposquadra Pavlovich è costretto ad assumere una nuova recluta, Roman. Su Rai Movie alle 21.10, Il soldato di ventura segue gli italiani guidati da Ettore Fieramosca mentre affrontano lo scontro provocato dai cavalieri francesi che assediano gli spagnoli rintanati nella città di Barletta. Su Sky Cinema alle 21.15, Liam Neeson e Vera Farmiga sono protagonisti di un film di suspense ricco di azione, in cui un pendolare viene ingannato da una donna misteriosa. Sky Cinema 2 alle 21.15 presenta L’ultimo figlio, storia del fuorilegge Isaac LeMay perseguitato da una profezia secondo cui uno dei suoi figli sarà la causa della sua morte. Infine, Iris alle 21:00 presenta In Darkness – Nelle tenebre, che segue Sofia, una giovane pianista cieca, mentre assiste a un orribile crimine.

TELEFILM

Sintonizzatevi su Rai Uno alle 21.25 per rimanere aggiornati. L’omicidio di un ragazzo pakistano rivela che una banda si è introdotta in una banca araba segreta, rubando informazioni riservate dall’archivio della Questura. Si fa strada l’ipotesi di una talpa all’interno dell’organizzazione. Nel frattempo, su Rai Due alle 21.20, va in onda NCIS. Tom Olsen, ex Navy SEAL e confidente di Sam, viene preso di mira da un gruppo di uomini armati durante una battuta di caccia. Gli agenti di Kilbride, con l’assistenza di Lance Hamilton e Sabatino, entrano in azione.

INTRATTENIMENTO

Canale 5 trasmette alle 21.16 Guinness – Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti. I partecipanti, provenienti da tutto il mondo, sono ansiosi di competere e spingersi oltre i propri limiti per aggiudicarsi un Guinness World Record.

ATTUALITÀ

Alle 20.00 su Rai Tre, i telespettatori potranno assistere al leggendario programma “Che ora è?”, condotto da Fabio Fazio e con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Su Italia 1, alle 21.17, Le Iene presentano “Inside”, con interviste, servizi e approfondimenti su alcune delle storie più seguite. Su Rete 4 alle 21.20 parte White Zone New, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione da Videonews e Tg4.