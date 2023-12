Cosa ci offre la programmazione televisiva di venerdì 22 dicembre 2023? Per rendere la consultazione più semplice, abbiamo organizzato i programmi in categorie tematiche, fornendo una breve sinossi per ogni film, telefilm e rubrica di attualità. Di seguito, il piano con la programmazione serale dei principali canali televisivi in chiaro e non.

FILM

Rai Tre (21.20) : Sotto le stelle di Parigi – Christine, una donna che vive una vita da clochard a Parigi, si trova a una distanza siderale dalla ricchezza della città. Tuttavia, con un passato da ricercatrice e pochi affetti rimasti, ha creato una routine basata su luoghi e persone fidate.

Rai 4 (21.20) : John Wick 3 – Parabellum – John Wick è stato condannato a morte dalla Gran Tavola degli assassini, con una taglia di 14 milioni di dollari sulla sua testa. Per sopravvivere, deve fuggire e recarsi a Casablanca per chiedere un'amnistia, ma dovrà promettere di tornare a uccidere.

Rai Movie (21.10) : Il Gattopardo – La famiglia nobiliare dei Corbera reagisce con preoccupazione all'arrivo delle truppe garibaldine in Sicilia, mentre cercano di rovesciare il Regno Borbonico e unificare l'Italia.

Italia 1 (21.20) : Renegades: Commando d'assalto – Un gruppo di Navy Seals è incaricato di recuperare un tesoro nazista dal fondo di un lago.

: Renegades: Commando d’assalto – Un gruppo di Navy Seals è incaricato di recuperare un tesoro nazista dal fondo di un lago. Sky Cinema (21.15): Shazam! Fuori dagli Dei! – Billy Batson, un adolescente che può trasformarsi in un supereroe pronunciando la parola magica “Shazam!”, affronta il suo alter ego adulto Shazam.

SERIE TV/FICTION

Rai Due (21.20) : The Rookie – Dopo la scoperta di cadaveri murati in uno stabile abbandonato, emerge che una guerra tra bande è in corso in città.

Italia 1 (20.35): NCIS – Squadra anticrimine – Gibbs si risveglia dal coma senza ricordare gli ultimi 15 anni. Il suo ex mentore, Mike Franks, viene chiamato dalla direttrice Shepard dal Messico per aiutarlo.

ATTUALITÀ

Rete 4 (21.30): Quarto grado – Un approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni misteri irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO