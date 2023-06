Proposta di sesso a tre si trasforma in arresto per le donne coinvolte - Controcopertina

Una serata trasgressiva si trasforma in un crimine nel cuore di Milano. Ecco cosa è successo.

Nella notte tra lunedì e martedì 13 giugno, nel vivace centro di Milano, due giovani ragazze di 18 e 20 anni si sono trovate nei guai a seguito di un incidente poco convenzionale. La situazione ha preso avvio in zona Turati, quando hanno avvicinato un corriere pakistano di 26 anni con una proposta audace: un incontro sessuale a tre, al modico prezzo di 20 euro. Tuttavia, le cose non sono andate come speravano. Secondo quanto riportato da MilanoToday, il rifiuto del giovane ha scatenato una serie di eventi inaspettati.

La trappola si chiude

Dinanzi al rifiuto del corriere, le due ragazze hanno reagito in maniera aggressiva, estraendo un coltello e una pietra per minacciarlo. Il loro intento era ottenere la bici elettrica utilizzata dal giovane per le consegne. Tuttavia, il corriere ha avuto l’astuzia di convincerle a seguirlo presso un bancomat, promettendo di prelevare e consegnare loro una somma di denaro.

L’arrivo alla questura

È a quel punto che la situazione ha preso una svolta inaspettata. Il corriere ha scelto di dirigere la strada verso via Fatebenefratelli, e una volta giunto davanti all’ingresso della questura, situata al civico 11, ha prontamente raccontato l’accaduto a un agente di polizia che sorvegliava l’accesso al palazzo. Le due ragazze, ignare di ciò che stava per accadere, sono state immediatamente fermate e arrestate.

Le conseguenze legali

Le autorità hanno addebitato alle due giovani donne l’accusa di rapina pluriaggravata. Sono state portate in questura per ulteriori indagini e per rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia.

Ciò che iniziava come un’esperienza trasgressiva si è trasformato in un episodio criminale nel cuore di Milano. La prontezza e l’intuito del corriere pakistano hanno permesso alle autorità di intervenire tempestivamente, assicurando alla giustizia le due ragazze coinvolte. Questo evento mette in luce l’importanza di essere vigili e consapevoli delle situazioni che si presentano, anche in contesti urbani vivaci come il centro di Milano.