Qual è la malattia di Fausto Pinna, marito di Iva Zanicchi?

Il mio amato marito Iva Zanicchi sta lottando contro una grave malattia. Fausto Pinna sta combattendo con coraggio contro il cancro ai polmoni da molto tempo e, nonostante le previsioni, non si è arreso. Diva e Donna ha ascoltato la storia straziante di questo difficile percorso, che ha portato Fausto a perdere ben trentasei chili.

Fausto sta andando straordinariamente bene! Prima pesava 110 kg, ora ne pesa 74. Non ci piace parlare del dolore, ma sappiamo tutti che fumare tante sigarette ha un prezzo. Purtroppo Fausto lo sta pagando con un cancro ai polmoni. Zanicchi, però, è ancora ottimista e pensa di poterlo sconfiggere. Ha affrontato un duro trattamento, che non ha retto bene come la chemio, ma ora è tornato di buon umore. Sta dando l’esempio a tutti noi che possiamo lottare e superare qualsiasi cosa la vita ci proponga. Nel 2019 i medici gli avevano dato solo due mesi di vita, eppure oggi è qui! La Zanicchi ritiene che siano la sua energia positiva e il suo incoraggiamento a farlo andare avanti: gli mette le mani sulla testa e gli dice che tutto andrà bene.

La storia di Iva e Fausto è davvero appassionante: un bellissimo racconto di due cuori che si intrecciano, di un amore che non conosce limiti. È una storia che rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Di origini sarde e nato nel 1950, Pinna ha 72 anni ed è un rinomato produttore musicale con decenni di esperienza nel settore. La sua impressionante carriera lo ha visto collaborare con alcuni dei più grandi nomi della scena musicale italiana, ed è stato grazie a questo che ha incontrato Iva Zanicchi oltre 30 anni fa. I due hanno lavorato insieme per la prima volta al disco Care colleghe del 1986 e da allora sono inseparabili.

Nonostante i loro 72 e 82 anni, Fausto Pinna e Iva Zanicchi hanno dichiarato con orgoglio che uno dei motivi per cui la loro relazione è così forte è il loro appassionato rapporto d’amore. Iva ha dichiarato: “Facciamo ancora l’amore perché fa bene alla vita, non importa l’età. Ogni donna dovrebbe chiedere al proprio uomo un amore sia sentimentale che carnale. Io e Fausto stiamo insieme da 36 anni ed è una gioia stare con lui. Ci divertiamo molto insieme e lui è anche un ottimo cuoco!”.