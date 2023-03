Quanto costa un decoder per il digitale terrestre? Quello che devi sapere

La televisione digitale terrestre è stata un adattamento tecnologico necessario dall’inizio degli anni 2000, che ha imposto a molti di aggiornare i propri dispositivi televisivi. Questo processo a lungo termine ha portato milioni di persone ad acquistare nuovi televisori o decoder per la decodifica del digitale terrestre.

Qual è il costo di un decoder digitale terrestre? Ecco la risposta.

Il costo primario associato al decoder ha rappresentato una spesa significativa e un compito da gestire, soprattutto nel contesto della prima generazione del digitale terrestre.

Nei primi anni 2000, il concetto di televisione è stato completamente rivoluzionato da un segnale analogico a uno digitale, culminando nel 2012 in Italia. Questa verifica digitale, MPEG-2, ha portato la televisione nell’era digitale, rendendola compatibile con i segnali Internet e fornendo una risoluzione video e audio più elevata.

Il digitale terrestre due, invece, è stato meno dirompente ma ugualmente essenziale per fare spazio alla tecnologia 5G, che ora è nella sua fase conclusiva.

In passato e oggi lo Stato ha messo in atto incentivi per incoraggiare l’acquisto di decoder compatibili; tuttavia, nonostante la varietà di tipi di decoder disponibili, la spesa rimane un onere per molti.

I modelli meno costosi del digitale terrestre di seconda generazione richiedono un adattatore da collegare tra il cavo dell’antenna e il televisore, che costa tra i quindici e i venticinque euro. A partire da venticinque euro sono disponibili i primi decoder in formato “box”, mentre i modelli più avanzati possono costare oltre sessanta euro.