Quante Puntate e Durata

Quante puntate sono previste per Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon? La risposta è semplice: si tratta di uno speciale di un’unica serata. L’appuntamento è oggi, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 20.35 su Rai 1. Questo evento è una sorta di “costola” di Tale e Quale Show, progettato appositamente per il periodo natalizio, e rappresenta il contributo della Rai alla settimana dedicata a Telethon, l’iniziativa benefica a sostegno della ricerca sulle malattie rare.

Natale e Quale Show riunirà numerosi concorrenti delle passate edizioni di Tale e Quale, i quali dovranno esibirsi nel canto di canzoni natalizie. Il programma sarà condotto da Carlo Conti e avrà una giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto giudice speciale. È importante sottolineare che questo non è un nuovo ciclo di puntate, ma un’unica puntata speciale durante la quale sarà possibile effettuare donazioni a favore di Telethon.

Durata

Ma quanto dura Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon? Come accennato in precedenza, il programma andrà in onda oggi, 17 dicembre, in un’unica puntata. L’appuntamento è fissato per le ore 20.35, subito dopo il Tg1, e si protrarrà fino a poco prima di mezzanotte. Questo significa che la durata totale sarà di tre ore e mezza, considerando anche le pause pubblicitarie.





Streaming e Tv

Se ti stai chiedendo dove poter seguire Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon in diretta televisiva e in streaming, abbiamo la risposta per te. Lo show condotto da Carlo Conti sarà trasmesso oggi, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 20.35 su Rai 1. Tuttavia, se non sarai a casa al momento della trasmissione, potrai recuperare le esibizioni o l’intera puntata sulla piattaforma Rai Play, grazie alla sua funzione on demand. In alternativa, avrai la possibilità di seguire il programma in diretta streaming. Quindi, non perderti questo evento natalizio speciale e preparati a goderti le esibizioni dei concorrenti e a sostenere una causa benefica importante.