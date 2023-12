Chi è l’imitatore che affianca Carlo Conti nel programma natalizio

Nel contesto dello speciale televisivo “Natale e Quale Show”, c’è un volto noto della televisione italiana che si unisce al cast come quarto giudice: Gerry Scotti. Questo imitatore di professione ha la sfida di incarnare il celebre conduttore televisivo, noto per essere uno dei volti principali di Mediaset.

In questa particolare edizione del programma, che va in onda nella serata del 17 dicembre, avremmo sicuramente sperato di vedere uniti sullo schermo Gerry Scotti, rappresentante di Mediaset, e Carlo Conti, una delle colonne portanti della Rai. Tuttavia, questa combinazione non si è concretizzata, poiché Gerry Scotti partecipa al programma come personaggio imitato.

Infatti, la tradizione di “Natale e Quale Show” prevede che il quarto giudice sia un imitatore, incaricato di vestire i panni di una personalità famosa e di caratterizzare i propri interventi con battute, ironia e tanto divertimento. In passate edizioni del programma, abbiamo visto esibirsi Valentina Barbieri nei panni di Chiara Ferragni, ma anche altri imitatori hanno interpretato celebrità con grande successo. Ad esempio, Ubaldo Pantani ha impersonato personaggi come Mario Giordano, mentre Leonardo Fiaschi ha portato in scena la sua versione di Morgan, regalando momenti esilaranti.





Nell’edizione natalizia di “Natale e Quale Show”, sono stati confermati i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ma il quarto giudice è stato mantenuto segreto fino alla serata stessa. Il mistero è stato svelato: chi imita Gerry Scotti è Claudio Lauretta, un abile imitatore che si è già messo in mostra in passate edizioni del programma. Lauretta è stato anche concorrente nell’edizione 2022, dove ha brillato interpretando Renato Zero, Claudio Villa e Renzo Arbore.

Il cast di “Natale e Quale Show 2023” comprende alcuni dei migliori concorrenti delle edizioni precedenti. Tra di loro ci sono Luca Gaudiano, vincitore dell’edizione 2023 del programma, Ilaria Mongiovì, vincitrice del Torneo 2023, Jasmine Rotolo e Lorenzo Licitra, noti per le loro performance di grande livello. Gabriele Cirilli porta il suo tocco di simpatia in questa edizione, anche se stavolta non è accompagnato da “la dolce metà” Francesco Paolantoni. Per Cirilli, è la sua undicesima partecipazione al programma.

Tra i ritorni dalle edizioni passate ci sono Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, vincitrice del Torneo 2020, Alessandro Greco, Paolo Conticini e Agostino Penna. Inoltre, nel cast ci sono tre cantanti di professione: Antonino, Valerio Scanu e Massimo Di Cataldo. La serata è dedicata alla raccolta fondi per Telethon, un’importante iniziativa benefica per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare.

Questa edizione speciale di “Natale e Quale Show” offre l’opportunità di vedere imitazioni a tema natalizio e di ascoltare i più grandi successi delle festività, tra cui “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey e “Last Christmas” degli Wham. Una serata di divertimento e solidarietà, dove l’imitazione e la musica si uniscono per una nobile causa.