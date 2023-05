Red Ronnie e l'assurda teoria complottista sull'alluvione in Emilia Romagna: La verità dietro le strane traiettorie dell'aereo del Giro d'Italia - Controcopertina

Red Ronnie, noto conduttore e critico musicale, ha recentemente condiviso sui social una teoria complottista sull’alluvione in Emilia Romagna. Tuttavia, questa teoria si rivela tanto assurda da provocare rabbia e scherno nei confronti del conduttore. Nel seguente articolo, esploreremo la sua ipotesi e sveleremo la verità dietro le strane traiettorie dell’aereo che ha catturato la sua attenzione.

L’assurda teoria di Red Ronnie

In un video pubblicato su YouTube, Red Ronnie mostra immagini di Bologna dopo l’alluvione e punta l’attenzione su un aereo che ha sorvolato la zona. Secondo il conduttore, le strane traiettorie di questo aereo sarebbero la causa dell’alluvione. Mostrando una mappa della regione con i movimenti registrati dell’aereo, Red Ronnie cerca di stabilire un collegamento tra gli spostamenti dell’aereo e la tragedia dell’alluvione. Inoltre, fa riferimento ad altre teorie complottiste come le scie chimiche e eventi simili accaduti in altre regioni.

La verità dietro le traiettorie dell’aereo

La risposta a questa teoria si trova facilmente facendo una semplice ricerca. L’aereo di cui parla Red Ronnie è in realtà quello che sta seguendo il Giro d’Italia, con una tappa programmata proprio a Cesena il 14 maggio. Le traiettorie dell’aereo sono completamente legate all’itinerario della corsa e non hanno alcun collegamento con l’alluvione. Quello che Red Ronnie ha interpretato come “strane traiettorie” è semplicemente il percorso pianificato del Giro d’Italia.

La teoria complottista di Red Ronnie sull’alluvione in Emilia Romagna si rivela completamente infondata. Le strane traiettorie dell’aereo da lui menzionato sono in realtà legate al percorso del Giro d’Italia e non hanno nulla a che fare con la tragedia dell’alluvione. È importante evitare la diffusione di teorie senza basi solide, in quanto possono generare confusione e disinformazione. Nella ricerca della verità, è fondamentale fare affidamento su fonti affidabili e informazioni verificate.