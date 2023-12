Risolvi il mistero delle galline impazzite

SOLUZIONE

Questo indovinello non è semplicissimo, almeno

finchè si rimane a parlare di galline e mezza. Cerchiamo di arrivare ad un numero intero di galline.





In un giorno e mezzo 3 galline fanno la bellezza di 3 uova, visto che metà delle galline ne fanno 1 e mezzo.

In 3 giorni 3 galline fanno 6 uova, dunque dividendo per 3 il numero di uova otteniamo quelle prodotte da 3 galline in 1 giorno.

Ogni giorno 3 galline producono 2 uova. Il gioco è praticamente fatto.

Il quesito ci chiede il nuovo di uova fatte da 3 galline in 8 giorni.

E’ sufficiente moltiplicare per 2 il numero 8 per ottenere

16 uova prodotte da 3 galline in 8 giorni.

Possiamo tranquillamente dire all’agricoltore di sganciare le 10 galline, perché abbiamo vinto!!