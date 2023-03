Ritrovato deceduto il piccolo di 4 anni precipitato nel canale

Epilogo sconvolgente a Fratta Polesine: il bambino era con il padre, che improvvisamente non ha più visto il figlio nel posto dove giocava. Ore di angosciante ricerca

Speranze infrante nella provincia di Rovigo, dopo ore di ricerca. Intorno alle 23.30 di mercoledì, nelle gelide acque del canale Adigetto, è stato localizzato e recuperato il corpo inanimato del piccolo di soli 4 anni, precipitato nel tardo pomeriggio nel corso d’acqua.

L’allarme era stato dato dal padre. Il bimbo era in compagnia del genitore, un sereno pomeriggio di svago a breve distanza da casa. In un attimo non ha più visto il figlio. Le febbrili ricerche nell’Adigetto, tra Fratta e Villanova del Ghebbo, nella località di Ramedello, in via Argine destro Adigetto, vicino a un famoso pub, erano cominciate intorno alle 19, subito dopo l’allarme. I carabinieri stanno indagando per ricostruire accuratamente la dinamica dell’incidente. Il bambino avrebbe perso l’equilibrio, cadendo in acqua. Il padre si è gettato immediatamente, ma invano: le acque sono oscure, gelide, melmose, ricche di alghe. Non l’ha più ritrovato.

L’allarme è stato tempestivo. I vigili del fuoco hanno esplorato a lungo il canale con un gommone, mentre calava la sera sul Polesine. Hanno, infine, rinvenuto il corpicino. Era circa 700 metri a valle rispetto al punto in cui il bambino stava giocando. La salma è stata recuperata e, dopo la constatazione del decesso da parte del medico, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.