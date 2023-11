Roberta Evangelista lascia la scuola dopo gli incontri: “Ho mal di testa”. La professoressa trovata morta in casa, gli studenti sono sotto shock

La Tragedia che Ha Sconvolto Ancona: La Docente Roberta Evangelista Trovata Morta

Una giornata che sembrava iniziata come tante altre, si è trasformata in un incubo per la comunità di Ancona. Roberta Evangelista, stimata docente di Scienze Motorie presso le medie Donatello dell’Istituto Cittadella-Hack, ha lasciato tutti attoniti con la sua improvvisa scomparsa.

L’Ultimo Giorno di Roberta

Il 29 novembre, Roberta Evangelista aveva partecipato ai colloqui con i genitori dei suoi studenti, un momento di condivisione con le famiglie dei ragazzi a cui aveva dedicato il suo impegno e la sua passione. Mentre usciva dalla scuola, si era lamentata di un mal di testa. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare la tragica svolta che questa giornata avrebbe preso.

La Terribile Scoperta

Nella notte, Roberta Evangelista è deceduta nella sua abitazione, dove viveva da sola. La notizia ha gettato nello sconforto non solo i colleghi dell’istituto ma l’intera comunità scolastica della Cittadella-Hack. La sua assenza al lavoro, prevista per la mattina seguente, ha sollevato preoccupazioni tra i suoi colleghi. Le telefonate e i messaggi rimasti senza risposta hanno spinto gli amici a chiamare i Carabinieri.





Un Addio Straziante

La notizia della morte di Roberta Evangelista ha colpito profondamente gli studenti a cui aveva dedicato la sua carriera. Ancora sotto shock, i ragazzi hanno espresso il loro dolore firmando un cartellone, condividendo i ricordi di questa straordinaria insegnante.

Una Vita di Passione per lo Sport

Roberta Evangelista non era solo un’eccezionale insegnante ma anche un membro attivo della società sportiva Dolphins Ancona, dove aveva contribuito significativamente alla creazione di un gruppo giovanile. La sua passione per lo sport era contagiosa, e aveva ispirato centinaia di giovani.

Un Vuoto Incolmabile

David Francescangeli, presidente del Cus Ancona, ha condiviso un toccante messaggio in cui ricorda Roberta come una persona straordinaria, un’insegnante portentosa e un esempio per tutti. La sua perdita lascerà un vuoto incolmabile nell’ambiente scolastico e sportivo di Ancona.

Le cause della morte di Roberta Evangelista rimangono ancora sconosciute, ma la sua improvvisa partenza ha lasciato un segno indelebile nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Il mondo della scuola e dello sport perde una figura straordinaria, ma il suo spirito appassionato continuerà a ispirare chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.