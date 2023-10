Sabina Guzzanti ha un fratello e una sorella, si chiamano Caterina e Corrado

Caterina e Sabina Guzzanti sono le sorelle di Corrado, nato nel 1965. Sabina, la primogenita nata nel 1963, e Caterina, nata nel 1975, hanno spesso intrecciato le loro carriere con quella del fratello. Sabina era già conosciuta alla fine degli anni ’80, mentre Caterina è diventata famosa grazie al “Pippo Chennedy Show” condotto da Serena Dandini.

Entrambe le sorelle hanno una naturale inclinazione per la comicità e la satira politica, ereditate dalla famiglia Guzzanti. Caterina ha lavorato con i suoi due fratelli maggiori prima di prendere la propria strada, mentre Sabina ha una carriera versatile che spazia dalla televisione al teatro e al cinema.

Sabina Guzzanti è conosciuta non solo per il suo talento comico ma anche per il suo impegno politico e civile. Nel 2021, ha partecipato a “LOL – Chi ride è fuori.” Nel frattempo, ha anche pubblicato il romanzo “2119. La disfatta dei Sapiens,” un’opera che combina filosofia e previsioni per il futuro.

Quanto al rapporto tra le sorelle e Corrado, Caterina ha rivelato che il suo fratello è stato sempre molto presente nella sua vita. Crescendo insieme, hanno condiviso molte esperienze e sono rimasti molto legati. Nel corso degli anni, hanno collaborato in vari progetti comici.

Un aneddoto interessante è che entrambe le sorelle hanno interpretato ministri dell’Istruzione critici: Sabina ha dato vita a una versione della Gelmini, mentre Caterina ha ironizzato sulla Azzolina. Questo dimostra l’umorismo e la satira politica che scorre nelle vene della famiglia Guzzanti.