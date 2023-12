Sanremo 2024: Gli Artisti Esclusi, da Jalisse ad Arisa e Al Bano

Il Festival di Sanremo 2024 avrà la sua dose di artisti esclusi, tra cui ex vincitori e figure illustri. Questi nomi rimarranno lontani dal palco del Teatro Ariston, nonostante abbiano candidato le loro canzoni per partecipare al festival più celebre d’Italia.

Jalisse: Un Record di Esclusioni

Il duo Jalisse, noto per la loro vittoria nel 1997 con “Fiumi di parole,” ha cercato di ritornare al Festival ininterrottamente, ma purtroppo, per la ventisettesima volta consecutiva, hanno dovuto accettare l’esclusione. Questo segna un triste record di tentativi falliti per il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian.

Ermal Meta: Una Speranza Spezzata

Ermal Meta, vincitore nel 2018 insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente,” non riuscirà a ripetere l’esperienza a Sanremo nel 2024. Anche se il cantautore albanese aveva presentato una canzone per l’evento, non è stato incluso nell’elenco dei partecipanti.





Al Bano: La Leggenda del Festival

Al Bano, una vera leggenda del Festival di Sanremo, ha dovuto affrontare la delusione dell’esclusione. L’artista di 80 anni aveva sperato di tornare a Sanremo sette anni dopo la sua ultima partecipazione nel 2017 con “Di rose e di spine.” Quest’anno avrebbe festeggiato i 40 anni dalla sua unica vittoria nel 1984 con “Ci sarà.”

Arisa: Un’Esclusione Che Delude

Anche Arisa, vincitrice del Festival nel 2014 con “Controvento,” non farà parte dei partecipanti a Sanremo 2024. La cantante aveva espresso la sua speranza di tornare al Festival, ma è stata esclusa.

Altri Artisti Esclusi

Tra gli altri artisti esclusi ci sono Malika Ayane, Marcella Bella, Patty Pravo, Bresh, gli Zero Assoluto (che avevano presentato una canzone scritta da Franco126) e Alan Sorrenti in coppia con i Calibro 35. Anche Alexia, che aveva presentato un brano autobiografico rivolto alle donne, è rimasta fuori dalla lista dei partecipanti.

Queste esclusioni rappresentano una parte inevitabile della selezione del Festival di Sanremo, ma rimarranno comunque delle delusioni per i fan di questi artisti. Sarà interessante vedere chi avrà l’opportunità di emergere nel palcoscenico di Sanremo 2024 e conquistare il pubblico italiano.