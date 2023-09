Sapete chi è Asia Argento: età, carriera, sorella, marito, Fiore, oggi, film, figli

L’attrice ospite di Silvia Toffanin

Oggi pomeriggio Asia Argento sarà protagonista del salotto di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice si racconterà a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita privata.

Gli esordi e il successo di Asia Argento

Figlia d’arte, Asia Argento debutta giovanissima nel mondo del cinema, recitando in film diretti dal padre Dario Argento come “Dèmoni 2” e “La chiesa”. Il successo arriva però negli anni ’90, quando vince due David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista per i film “Perdiamoci di vista” e “Compagna di viaggio”.

Oltre alla recitazione, Asia Argento ha intrapreso anche la carriera di regista, dirigendo videoclip e cortometraggi. Ha lavorato tra l’Italia e l’estero, recitando anche in produzioni francesi e americane.

Vita privata travagliata

Asia Argento ha fatto parlare spesso di sé anche per la sua vita sentimentale turbolenta. Dal 2000 al 2007 è stata legata al cantante Morgan, con cui ha avuto una figlia, Anna Lou. In seguito si è sposata con il regista Michele Civetta, da cui ha avuto un altro figlio, per poi separarsi nel 2013.

Nel 2017 inizia una relazione con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande di lei. Dopo il suicidio dell’uomo nel 2018, sono emerse rivelazioni sui loro ultimi messaggi che gettano ombre sul rapporto. Oggi Asia farà chiarezza sulla vicenda.

Attualmente ha un nuovo fidanzato di 26 anni, il campione di arti marziali Michele Martignoni.

Il sostegno al movimento #MeToo

Asia Argento è stata una delle prime attrici a denunciare gli abusi nel mondo del cinema con il movimento #MeToo. Successivamente però è stata a sua volta accusata di molestie. Oggi continua a battersi per i diritti delle donne.

Curiosità

– La sorella Fiore Argento è attualmente concorrente all’Isola dei Famosi 2023. Asia ne parlerà a Verissimo.

– Su Instagram ha oltre 600mila follower.

Non resta che sintonizzarsi oggi pomeriggio su Canale 5 per ascoltare tutte le rivelazioni di Asia Argento!