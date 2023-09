Sapete chi è Daniela Di Maggio: età, lavoro, marito e figli della madre di Giovanbattista Cutolo

L’appello di una madre addolorata

Daniela Di Maggio è diventata tristemente famosa dopo aver fatto un appello urgente alle autorità per una riforma del sistema giudiziario riguardo alle riduzioni di pena per i minori che commettono crimini terribili.

Dopo l’omicidio di suo figlio, Giovanbattista Cutolo, avvenuto il 31 agosto 2023 a Napoli, le sue parole hanno attirato l’attenzione sulle problematiche del sistema giudiziario italiano.

Chi è Daniela Di Maggio

Daniela Di Maggio ha 54 anni, è una logopedista e counselor con una laurea e due master. Ha cresciuto i suoi figli a Napoli, insegnando loro l’amore per l’arte e la cultura.

– È sposata con Franco Cutolo, un regista teatrale

– Oltre a Giovanbattista hanno una figlia di nome Ludovica

La tragica morte del figlio Giovanbattista

Giovanbattista Cutolo era un musicista che suonava il corno nell’Orchestra Scarlatti Young a Napoli. Non aveva precedenti penali e viveva una vita piena di amore da parte di una famiglia onesta, tanti amici e la sua passione per la musica.

L’omicidio di Giovanbattista Cutolo è stato commesso da un ragazzo di 17 anni che successivamente ha confessato. È stato ucciso davanti alla sua fidanzata in piazza Municipio, all’alba del 31 agosto 2023.

La lotta per la giustizia

Dopo la sua cattura, l’indagato per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo avrebbe subito un trasferimento in una struttura carceraria fuori dalla regione Campania, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa.

Daniela Di Maggio e la figlia Ludovica stanno combattendo insieme per fare in modo che la giustizia venga fatta per il loro “Giogiò”. La loro battaglia ha acceso i riflettori sui problemi del sistema giudiziario italiano riguardo ai crimini commessi dai minori.