Sapete chi è Francesco Pannofino? Età, figli, carriera, moglie, vita privata e carriera

Francesco Pannofino: talento Made in Italy tra doppiaggio, cinema e vita privata

Scopriamo di più sul celebre attore e doppiatore italiano Francesco Pannofino, dalla sua età e carriera alla vita personale con la moglie Emanuela Rossi.

Biografia: dagli inizi alla consacrazione nel mondo dello spettacolo

Francesco Pannofino nasce a Pieve di Teco il 14 novembre 1958. Dopo aver conseguito la maturità, si trasferisce a Roma per frequentare l’università. Durante questo periodo, assiste allo storico sequestro di Aldo Moro e alla tragica strage di via Fani.

Per mantenersi, Francesco, insieme al fratello, inizia a lavorare nel mondo della radio e del doppiaggio, prestando la sua voce a celebrità come Damon Wayans e Jean-Claude Van Damme.

Parallelamente, prosegue il suo sogno di diventare attore. Dopo una stagione al Teatro Stabile di Trieste, entra nella compagnia teatrale di Antonella Steni, con la quale recita negli anni ’80.

Carriera nel doppiaggio, cinema e televisione

Negli anni ’90, Pannofino doppia icone internazionali come Tom Hanks in “Forrest Gump” e Denzel Washington, diventando uno dei doppiatori di punta in Italia.

La sua carriera da attore si arricchisce di esperienze cinematografiche e televisive: nel 1995 debutta nel film “Croce e delizia” di Luciano De Crescenzo, e successivamente prende parte a “Così è la vita” con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Alla fine degli anni ’90 e nei primi anni 2000, Pannofino partecipa a popolari fiction italiane come “Carabinieri” e “La squadra”. Il suo talento viene ulteriormente riconosciuto nel 2010, quando diventa il protagonista della celebre serie “Boris”.

Vita privata: matrimonio con Emanuela Rossi e figlio Andrea

Per quanto riguarda la sua vita personale, Francesco Pannofino è sposato con la collega attrice e doppiatrice Emanuela Rossi. La coppia ha un figlio di nome Andrea.

In conclusione, Francesco Pannofino è un vero talento italiano che ha saputo conquistare il pubblico con la sua versatilità artistica, spaziando tra il doppiaggio, il cinema e la televisione. La sua vita privata, accanto alla brillante moglie Emanuela Rossi, completa il quadro di un uomo di successo e di grande carisma.